Brasileira quebra recorde e entra para a história da WNBA

A pivô brasileira Kamilla Cardoso atingiu, na noite da última terça-feira (05/08), um marco significativo na WNBA, a principal liga de basquete feminino dos Estados Unidos. A atleta do Chicago Sky registrou seu sétimo duplo-duplo consecutivo, uma sequência que a posiciona como a oitava maior sequência de duplos-duplos da história da competição.

Kamilla Cardoso corre em quadra pelo Chicago Sky, da WNBA (Foto: Divulgação / Chicago Sky)

No confronto contra o Washington Mystics, a pivô anotou 16 pontos e 13 rebotes, garantindo dígitos duplos pelo sétimo jogo seguido. Aos 24 anos e em sua segunda temporada na liga, a jogadora se tornou peça fundamental na rotação da equipe de Chicago.

Somente 10 jogadoras na história da WNBA registraram um duplo-duplo em sete jogos consecutivos: Kamilla Cardoso, Angel Reese, A’ja Wilson, Satou Sabally, Jonquel Jones, Candace Parker, Tina Charles, Sylvia Fowles, Lauren Jackson e Lisa Leslie.

Kamilla Cardoso quebrou recorde pessoal na WNBA em junho

Antes de defender a seleção brasileira na AmeriCupW, onde o time foi vice-campeão, a jogadora já havia quebrado em junho seu recorde pessoal de pontos e marcado sua primeira cesta de três na WNBA.

Kamilla Cardoso no jogo entre Brasil e México durante AmericupW (Foto: Divulgação / AmericupW)

Kamilla Cardoso brilhou na vitória do Chicago Sky contra o Los Angeles Sparks por 97 a 86, com uma atuação de 27 pontos para a pivô brasileira. Sendo a maior pontuadora do jogo em Chicago, Kamilla acertou 10 de 15 arremessos (quase 67% de aproveitamento). Com isso, ela quebrou seu recorde pessoal de 23 pontos na WNBA.

