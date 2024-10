Alan Adler, CEO do GP de São Paulo, e Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, deram uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (23) para apresentar as iniciativas que a organização da etapa da F1 e a prefeitura paulistana fizeram para receber a categoria mais popular do automobilismo mundial, que desembarca em Interlagos entre os 1 e 3 de novembro. Do que está pronto, o destaque ficou para o novo asfalto.

Para o GP de São Paulo de F1, Interlagos foi totalmente reasfaltada, naquela que foi a apontada como a maior reforma no traçado nos últimos dez anos. Visando a parte esportiva da corrida, também foi trocado todo o alambrado da reta principal, desde a Junção até o S do Senna. O GRANDE PRÊMIO, parceiro do Lance!, soube que os motivos foram por aparência e segurança, tanto dos pilotos quanto espectadores, e que as grades da parte oposta do circuito serão alteradas no próximo ano.

Todos os postos de sinalização também foram reformados, com maior segurança aos fiscais de prova. As zebras passaram por manutenção e pintura, o que proporcionará aos pilotos melhor visualização dos limites de pista, além de que as barreiras de pneus passaram pelas revisões necessárias, bem como as áreas de escape receberam a pintura antiderrapante.

Por essas obras, a prefeitura de São Paulo declarou ter investido R$ 36 milhões para a F1, no entanto, todo o montante envolvendo as construções em Interlagos chega à próximo aos R$ 300 milhões, como mencionou Edson Aparecido, secretário municipal da cidade de São Paulo.

Ainda não foram concluídas as obras na área central do autódromo, onde estará o Hospitality Center do GP de São Paulo de F1. Para a edição de 2024, haverá uma cobertura provisória no terceiro andar do edifício, que deverá ser concluído em 2025, mas a área útil da edificação já saltará de 6 mil m² para 21 mil m².

Também são aguardados para o próximo ano as conclusões dos túneis de 180 m, o que permitirá que estruturas pesadas e necessárias aos eventos possam ser transportadas sem passar pela pista. “Isso vai possibilidade que possam conviver dentro do autódromo as corridas de automobilismo e outros eventos, como shows”, disse Aparecido.

Nunes mencionou que está previsto também túneis que ligarão a estação Autódromo às dependências de Interlagos, no entanto, não deixou claro quando estarão prontas essas obras. Também sem dar maiores explicações, Adler disse que haverá trens expressos para esta estação durante o GP de São Paulo de F1 neste ano, agilizando o transporte do público.

O prefeito também prometeu novas arquibancadas no Setor A, na reta principal, e D, que fica no S do Senna. A promessa é que este segundo setor tenha a construção finalizada para as 6 Horas de São Paulo do Mundial de Endurance [WEC], marcado para os dias 11, 12 e 13 de julho de 2025. Essas reformas farão, de acordo com Nunes, o autódromo sair de 37 mil para 45 mil lugares fixos.

Também para o futuro, a prefeitura espera derrubar os muros do autódromo, localizados na Avenida Interlagos, para substituir por grades, deixando a localidade visível para a população, bem como mais acessível aos munícipes o parque adjacente ao autódromo.

- A gente tem um parque aqui dentro, que é aberto ao público. Então, vamos derrubar o muro e instalar grades. Passou ali pela Interlagos, vai ter visão do autódromo - declarou o prefeito.

Nunes aproveitou a oportunidade e colocou nessa visão de futuro para o autódromo a duplicação da ponte Jurubatuba, que dá acesso a Interlagos vindo do centro da cidade. No entanto, sem maiores informações de execução e entrega.

- É importante a gente ter esse equipamento com investimento. Nós apostamos em investir pesado pra que pudéssemos ter aqui grandes eventos, eventos de qualidade. E que vocês (GP de São Paulo) pudessem crescer mais, trazer maior número de pessoas. Isso vende positivamente a nossa cidade, São Paulo, pro mundo. Os pilotos, os mecânicos, enfim, toda a equipe que acompanha vocês nas corridas, possam estar em um local que vai ter um ambiente agradável pra trabalhar, com tranquilidade, com segurança. Não tenho dúvida que isso a gente está atingindo - falou Nunes.

A expectativa do GP de São Paulo de F1 e da prefeitura é que a corrida desse ano supere o impacto econômico causado na cidade em 2023, quando foram movimentados R$ 1,6 bilhão e gerados quase 17 mil empregos.

O GP de São Paulo aproveitou a ocasião para destacar a instalação de uma usina fotovoltaica, com 100 painéis solares, com capacidade mensal aproximada de 7.000 Kwh, que atende as demandas das arquibancadas B, Pit Stop e Tribuna. “Isso contribui para uma redução média entre 30% e 50% a emissão de carbono se comparado à rede elétrica”, declarou Adler.

Por fim, a organização do GP de São Paulo de F1 também destacou a construção de uma central de triagem de resíduos, que ficará permanentemente no autódromo, e que trabalhará na reciclagem do lixo durante os eventos em Interlagos. Ele foi construído com 7.300 blocos de plástico reciclável, que totalizaram 3.650 kg deste material.

Antes do GP de São Paulo, a F1 volta em 25 a 27 de outubro com o GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.