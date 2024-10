F1: GP de São Paulo cita caos de 2023 e diz ter revisto protocolo de segurança

CEO do GP de São Paulo, Alan Adler declarou que a organização está melhor preparada para lidar com intercorrências climáticas durante a edição 2024 da etapa de F1, agendada entre os dias 1 e 3 de novembro. O dirigente disse que o protocolo de segurança foi revisto após fortes ventos terem danificado estruturas durante a sexta-feira da corrida do último ano.

Fortes ventos e a proximidade da chuva encerram precocemente a classificação para o GP de São Paulo de 2023, realizada na sexta-feira, 3 de novembro. A ventania danificou algumas estruturas ao longo do autódromo, assim como duas arquibancadas tubulares, que ainda tinha boa presença de público, que acompanhava os desdobramentos da sessão. Nenhum presente no evento foi ferido com gravidade.

Em entrevista coletiva realizada no autódromo de Interlagos, nesta quarta-feira (23), o CEO do GP de São Paulo de F1 admitiu que a organização foi pega de surpresa com o caos que a capital paulista viveu naquele dia 3 de novembro. No entanto, Adler não deu detalhes, mas indicou que as estruturas estarão mais seguras em 2024, assim como há um plano de evacuação para o público em carro de intempéries.

- Em relação à segurança das estruturas, com certeza, foi um aprendizado. Nunca tinha ocorrido o que ocorreu ano passado. Serviu de lição para a gente rever todos os protocolos de segurança. Para esse ano, a gente redobrou esses protocolos, montamos um plano de crise, de evacuação, se necessário for - declarou o CEO do GP de São Paulo.

- Mas a gente, ano passado, foi pego, realmente, de surpresa, com a mudança repentina do tempo, que não estava previsto - encerrou.

Antes do GP de São Paulo, a F1 volta em 25 a 27 de outubro com o GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.