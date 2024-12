Leclerc bate Norris e lidera Treino Livre 1 em Abu Dhabi; Drugovich é 9º

Charles Leclerc ajudou a Ferrari a fazer 1 a 0 sobre a McLaren ao bater o tempo de Lando Norris no treino livre 1 do GP de Abu Dhabi, da Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (6). O monegasco fez a melhor volta em 1min24s321, enquanto o rival terminou 0s221 atrás. Lewis Hamilton colocou a Mercedes na terceira posição.

Repleta de novatos, a sessão transcorreu sem muitos problemas, a não ser por pequenas escapadas, como de costume na abertura das atividades, quando o asfalto ainda não possui a aderência ideal. E no primeiro embate, deu Ferrari, ainda que Leclerc só tenha surgido no fim, após problemas com a unidade de potência.

Assim como os italianos, os ingleses também cederam um dos carros para integrantes de suas respectivas academias. Nesse duelo particular, Ryo Hirakawa, no lugar de Oscar Piastri, ficou à frente de Arthur Leclerc, que assumiu o volante de Carlos Sainz.

A Mercedes, em contrapartida, foi com os dois titulares e deixou claro que o objetivo é ser a "pedra no sapato" das postulantes ao título no Mundial de Construtores. Andando forte em toda a sessão, Hamilton e George Russell chegaram a se revezar na liderança, mas ficaram em terceiro e quarto, respectivamente.

O brasileiro Felipe Drugovich mais uma vez andou com a Aston Martin e entrou no top-10 ao concluir a atividade em nono, à frente de Fernando Alonso, que ficou em 11º. Os dez mais rápidos, portanto, foram Leclerc, Norris, Hamilton, Russell, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Kevin Magnussen, Drugovich e Sergio Pérez — nesta ordem.

Felipe Drugovich pilotou pela Aston Martin no Treino Livre 1 do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Ainda nesta sexta-feira (6), a segunda sessão acontece às 10h (de Brasília). No sábado (7), os pilotos retornam para o terceiro e último treino livre às 7h30, ao passo que a classificação será às 11h. Por fim, a largada da corrida em Abu Dhabi será no domingo (8), às 10h.

Confira como foi o TL1 da F1 em Yas Marina:

A sessão começou com os termômetros em 28°C, asfalto em 42°C e umidade relativa do ar em 57%, ou seja: céu azul e sem a menor probabilidade de chuva para o dia. Na pista, vários novatos marcaram a primeira atividade — entre eles Drugovich, mais uma vez andando com o carro da Aston Martin. Vale destacar também Arthur Leclerc, dividindo a Ferrari com o irmão, Charles, e Isack Hadjar, na briga contra Gabriel Bortoleto pelo título da F2, assumindo o cockpit de Verstappen.

Além de Drugovich, Leclerc e Hadjar, Ryo Hirakawa (McLaren), Ayumu Iwasa (RB) e Luke Browning (Williams) também foram escalados para o TL1. Isso sem falar em Jack Doohan, oficialmente piloto da Alpine depois da dispensa de Esteban Ocon com o fim do GP do Catar.

Estreantes à parte, os olhos do mundo estavam principalmente voltados para aqueles que fariam suas despedidas em 2024. Desde os que deixarão o grid, como o caso de Guanyu Zhou, como Lewis Hamilton, de partida da Mercedes após 12 temporadas. Com isso, homenagens tomaram conta dos capacetes escolhidos para o fim de semana em Yas Marina.

O GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 será o último de Lewis Hamilton com a Mercedes (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Primeiros dez minutos completados, Russell — o protagonista do dia de mídia por conta das fortes declarações contra Verstappen — estabeleceu 1min26s894 com os pneus médios, enquanto o duo da Haas veio logo em seguida. Pérez, então, saltou para segundo, mas com um tempo de volta 0s4 mais lento que o piloto da Mercedes. Bottas, também em clima de despedida da Sauber, era o terceiro.

Até então, somente Hadjar e Leclerc andavam com os macios, e o francês confessou pelo rádio que estava com um pouco de dificuldades por conta do assento, que não tão bem ajustado ao seu corpo. O piloto, inclusive, chegou a rodar na curva 6, mas evitou a batida.

Enquanto isso, com quase 40 minutos de sessão completada, Norris virou 1min25s710 e assumiu a liderança. Russell, então, deu o troco e recuperou a ponta com uma volta 0s139 melhor que a do rival. Hamilton colocou o outro Mercedes na terceira posição.

A direção de prova, então, anotou um possível bloqueio em pista envolvendo Hamilton e Norris para ser analisado após a sessão. Com mais de 20 minutos completados, Drugovich, Hirakawa, Iwasa e Charles Leclerc eram os únicos sem tempos registrados. No caso do representante da Ferrari, a permanência nos boxes era por um problema na unidade de potência.

Com pouco mais de 30 minutos para o fim, Drugovich foi à pista e fez um tempo 1s4 mais lento que o de Hamilton — agora na liderança, míseros 0s005 melhor que Russell — ficando em 14º. O replay mostrou pequena escorregada do brasileiro durante a volta.

Meia hora completada, Russell calçou os macios e colocou 0s156 sobre Hamilton ao virar 1min25s410. Norris, então, pintou todos os setores de roxo e cravou 1min24s542, nada menos que 0s8 mais rápido que George. Do pit-wall, Verstappen acompanhava atento.

Enquanto a FIA confirmava punições para os carros da Williams por troca de câmbio, Hamilton melhorava a própria marca e baixava a distância para Norris para 0s2, jogando Russell para terceiro. O top-10 era formado por Norris, Hamilton, Russell, Hülkenberg, Colapinto, Magnusssen, Pérez, Bottas, Leclerc e Hadjar. Já Drugovich vinha em 17º.

Menos de 20 minutos para o fim, somente Hirakawa não possuía tempo registrado, até que finalmente foi à pista e colocou-se em 19º, à frente de Arthur Leclerc. Depois, ambos de macios, a diferença foi ainda maior, com o japonês terminando quatro posições à frente do irmão de Charles.

Os irmãos Arthur e Charles Leclerc pilotaram pela Ferrari no GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

A boa notícia para a Ferrari é que, problemas com o motor à parte, Leclerc conseguiu bater Norris e comandou a sessão. E ainda deu tempo para Drugovich, a cinco minutos do fim, ser 0s033 melhor que Alonso e colocar a Aston Martin no top-10.