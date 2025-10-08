Charles Do Bronx fala em lutar no UFC da Casa Branca: ‘Contra o McGregor’
Charles admite motivação financeira para buscar luta com irlandês
O brasileiro Charles Do Bronx está na fase final de preparação para lutar no UFC Rio, em seu retorno ao Brasil após quase seis anos fora. O peso leve enfrenta Mateusz Gamrot na luta principal deste sábado (11), mas admite que está fazendo planos para os próximos meses, independente do resultado do duelo com o polonês. E um deles inclui uma eventual luta no UFC da Casa Branca contra Conor McGregor.
Durante entrevista coletiva do UFC Rio, Do Bronx admitiu que tem pensado com mais carinho para lutas que podem ajudar seu legado ainda mais dentro do MMA brasileiro e mundial. E, ao ser questionado sobre uma eventual vaga no UFC da Casa Branca, o ex-campeão falou que sonha em lutar no evento do dia 14 de junho e mencionou o nome do irlandês Conor McGregor.
- Hoje, eu penso muito no meu legado. Eu acho que focando em lutas que façam sentido para o meu legado, estarei também me preparando para de repente lutar pelo título (...) e quando você fala de legado, um dos momentos marcantes seria o UFC da Casa Branca. Então penso sim em lutar lá. E contra quem? Vocês sabem, não é? Com certeza, é uma superluta com o Conor McGregor – declarou Oliveira, que admitiu que o desafio a McGregor tem uma motivação financeira também.
- Quanto isso vai gerar de dinheiro? É muito dinheiro, essa é a real. Ele nunca falou mal de mim e eu sempre falo bem dele. Ele fez história do jeito dele, não é o meu jeito, mas ele fez muito pelo esporte. Eu quero essa luta porque faria muito dinheiro, simples assim.
Do Bronx rebate polonês antes do UFC Rio
Antes de Oliveira encarar a imprensa na coletiva do UFC Rio, seu adversário, o polonês Mateusz Gamrot, deu a entender que gostaria de aposentar o brasileiro no sábado. Ao ser perguntado sobre isso, Do Bronx ficou confuso, mas garantiu que Gamrot está sentindo a pressão.
- Não sei, minha carreira está longe de acabar. Ele não vai me aposentar, não tem isso. Se ele está falando esse tipo de coisa, é porque ele sabe o problema que eu sou. Sabe a minha história, o meu cartel, enfim, não sei porque ele falou isso.
UFC RIO
Card principal
Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira
