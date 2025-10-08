menu hamburguer
Mais Esportes

Charles Do Bronx fala em lutar no UFC da Casa Branca: ‘Contra o McGregor’

Charles admite motivação financeira para buscar luta com irlandês

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
14:24
Do Bronx busca vitória no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
Do Bronx busca vitória no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
Charles Do Bronx se prepara para lutar no UFC Rio contra Mateusz Gamrot.
Ele planeja lutas futuras para seu legado, incluindo uma contra Conor McGregor.
Oliveira admite que a luta com McGregor tem motivação financeira.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O brasileiro Charles Do Bronx está na fase final de preparação para lutar no UFC Rio, em seu retorno ao Brasil após quase seis anos fora. O peso leve enfrenta Mateusz Gamrot na luta principal deste sábado (11), mas admite que está fazendo planos para os próximos meses, independente do resultado do duelo com o polonês. E um deles inclui uma eventual luta no UFC da Casa Branca contra Conor McGregor.

Durante entrevista coletiva do UFC Rio, Do Bronx admitiu que tem pensado com mais carinho para lutas que podem ajudar seu legado ainda mais dentro do MMA brasileiro e mundial. E, ao ser questionado sobre uma eventual vaga no UFC da Casa Branca, o ex-campeão falou que sonha em lutar no evento do dia 14 de junho e mencionou o nome do irlandês Conor McGregor.

- Hoje, eu penso muito no meu legado. Eu acho que focando em lutas que façam sentido para o meu legado, estarei também me preparando para de repente lutar pelo título (...) e quando você fala de legado, um dos momentos marcantes seria o UFC da Casa Branca. Então penso sim em lutar lá. E contra quem? Vocês sabem, não é? Com certeza, é uma superluta com o Conor McGregor – declarou Oliveira, que admitiu que o desafio a McGregor tem uma motivação financeira também.

- Quanto isso vai gerar de dinheiro? É muito dinheiro, essa é a real. Ele nunca falou mal de mim e eu sempre falo bem dele. Ele fez história do jeito dele, não é o meu jeito, mas ele fez muito pelo esporte. Eu quero essa luta porque faria muito dinheiro, simples assim.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Do Bronx rebate polonês antes do UFC Rio

Do Bronx em ação no UFC (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
Do Bronx não liga para críticas (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)

Antes de Oliveira encarar a imprensa na coletiva do UFC Rio, seu adversário, o polonês Mateusz Gamrot, deu a entender que gostaria de aposentar o brasileiro no sábado. Ao ser perguntado sobre isso, Do Bronx ficou confuso, mas garantiu que Gamrot está sentindo a pressão.

- Não sei, minha carreira está longe de acabar. Ele não vai me aposentar, não tem isso. Se ele está falando esse tipo de coisa, é porque ele sabe o problema que eu sou. Sabe a minha história, o meu cartel, enfim, não sei porque ele falou isso.

UFC RIO

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso pesado: Valter Walker x Mohammed Usman

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira

