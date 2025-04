Djokovic x Tabilo, em Monte Carlo: saiba horário e onde assistir ao jogo

Depois de ver adiado o sonho do 100º título, no último dia 30, na final em Miami, Novak Djokovic estreia nesta quarta-feira (9) na temporada no saibro. No Masters 1000 de Monte Carlo, o número 5 do mundo terá pela frente o chileno Alejandro Tabilo, em torno das 10h (de Brasília). O confronto terá transmissão da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Chuva atrasa final do Miami Open; jogo de Djokovic sem horário definido

Djokovic e Tabilo entrarão em ação logo após o confronto entre o espanhol Carlos Alcaraz (3º) e o argentino Francisco Cerundolo (22º), o segundo da quadra central. O primeiro, às 6h (de Brasília), colocará frente à frente o francês Richard Gasquet (164º) e o qualifier alemão Daniel Altmaier (84º).

Na segunda (7), o tenista sul-americano (32º) interrompeu uma sequência de oito derrotas ao desbancar o campeão de 2014, o experiente suíço Stan Wawrinka, de 40 anos, por 1/6, 7/5 e 7/5. O número 1 do Chile não vencia uma partida nesse piso desde maio de 2024, quando chegou às semifinais em Roma, em seu maior feito em 14 participações em Masters 1000 até hoje.

continua após a publicidade

Aliás, foi no torneio italiano, na temporada passada, que Tabilo e Djokovic se enfrentaram pela única vez na carreira, com triunfo do chileno, por 6/2 e 6/3, na segunda rodada.

Bicampeão em Monte Carlo (2013 e 2015), o tenista sérvio, aos 37 anos, vem enfrentando, desde a semifinal em Miami, problemas no olho direito.



- Estava (em dúvida). Principalmente por causa da infecção no olho e um pouco de infecção viral com a qual tenho lidado na semana passada, mas parece estar tudo bem ultimamente. Quer dizer, não é o ideal - contou o ex-número 1 do mundo.

continua após a publicidade

Domingo, Djokovic treinou em Monte Carlo com o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro colocado do ranking e contra quem venceu seu último torneio: as Olimpíadas de Paris, em agosto de 2024, em Roland Garros.

Sem ser campeão desde a Olimpíada de Paris 2024, em agosto, caso conquiste 100º troféu como profissional, o sérvio alcançará uma marca que, até hoje, apenas dois tenistas atingiram: Jimmy Connors, recordista nesse quesito, com 109 troféus; e Roger Federer, dono de 103.

✅ FICHA TÉCNICA

Novak Djokovic x Alejandro Tabilo

Segunda rodada - Masters 1000 de Monte Carlo

📆 Data: quarta, 09 de abril de 2025

🕕 Horário: em torno das 10h de Brasília

📍 Local: quadra central, em Monte Carlo

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada); Disney+ (streaming)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte