A parceria da brasileira vinha invicta após o troféu em Adelaide, somando seis vitórias seguidas, mas as duas não se encontraram em quadra sobretudo a americana, no primeiro set com muitos erros bobos, inclusive em smash e voleio perto da rede. Foram quebradas duas vezes e sequer pressionaram nas devoluções. No segundo set, maior equilíbrio, até a quebra no sétimo game com bela passada de Bucsa. As adversárias mantiveram bem os saques e fecharam o encontro.