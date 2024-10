Djokovic é mais um a reclamar de mudança na regra: ‘É inacreditável’

O sérvio Novak Djokovic, quarto da ATP, foi mais um tenista a demonstrar irritação em quadra em razão das cobranças e aplicações de advertência nos tenistas dada nova regra de tempo de saque aplicada no Masters 1000 de Xangai.

A regra, que vinha sendo um teste no circuito desde julho, chegou à elite do esporte em Xangai e consiste no relógio de marcação do tempo de saque ser iniciado 3 segundos após o último ponto disputado. Anteriormente, o relógio que marca o tempo máximo de 25 segundos para realização do saque era disparado pelo árbitro de cadeira da partida.

O acionamento do relógio é automático agora e já havia sido aplicado no ATP de Pequim em que rendeu algumas advertências por violação de tempo de saque a nomes como Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz. Em Xangai não tem sido diferente, e o próprio Djokovic sofreu uma advertência em seu duelo de estreia contra o americano Alex Michelsen.

Apesar de nada não muito novo, Djokovic se irritou com a situação durante sua vitória diante do russo Roman Safiullin nesta quarta-feira e desabafou com o árbitro de cadeira espanhol Nacho Forcadell.

— Eu entendo que não depende de você. Mas a mudança de regra é inacreditável — iniciou ele ao ouvir do árbitro que o acionamento é automático.

Novak Djokovic em Xangai, na China (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

O sérvio recordou de outra regra que lhe causou incômodo e deu trabalho aos jogadores para se adaptarem, que foi a proibição dos boleirinhos entregarem as toalhas aos tenistas. Esta regra foi instituída 4 anos atrás, após testes no ATP Finals e em virtude da pandemia de covid.

— Por quatro anos tivemos uma situação em que não conseguimos pegar a toalha. Os boleirinhos estão fazendo o melhor que podem, mas não são treinados. Sem nem mesmo notificar nenhum jogador, eles começam essa nova regra. É incrível, honestamente — disse ironicamente.

— Eu entendo. Vocês querem acelerar o ritmo da partida de tênis. Mas não podemos mudar isso no meio da temporada — alertou o sérvio.

Fundador da associação paralela à ATP e WTA pelos interesses dos atletas, a PTPA, Djokovic questionou o árbitro espanhol da situação ser completamente nova no circuito em Xangai e foi surpreendido:

— Não. Eu acho que tudo isso começou na temporada de grama — pontuou Forcadell.

— Pra mim é a primeira vez. Penso que se todos nós tivéssemos concordado em começar a temporada assim, mas não no meio da temporada experimentando as coisas num Masters 1000. Você entende o que eu digo? — Djokovic voltou a alertar dando recados à ATP.