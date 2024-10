Djokovic passa por Safiullin com autoridade e avança em Xangai

Novak Djokovic fez de Roman Safiullin mais uma de suas vítimas em Xangai. Voando baixo no Masters 1000, o sérvio venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6-3 e 6-2), em apenas 1h12 de partida, e garantiu um lugar nas quartas de final.

Dominante em seu serviço, Nole concedeu apenas três break points para o russo no confronto - sendo dois no mesmo game -, mas conseguiu salvar em todas as ocasiões. Em ambos os sets, foram duas quebras a favor do cabeça de chave número 4 da competição, que administrou a vantagem de forma contundente, com menos erros não forçados, e garantiu mais uma vitória.

Antes, Djokovic já havia superado Alex Michelsen (EUA) e Flavio Cobolli (ITA), todos sem perder sets. Agora, terá pela frente o jovem tcheco Jakub Mensik, de apenas 19 anos, que já eliminou Andrey Rublev e Grigor Dimitrov em seu caminho na China.

Novak está em busca de seu quinto título em Xangai, já que alcançou o lugar mais alto do pódio em 2012, 2013, 2015 e 2018. Em sua trajetória no local, caiu apenas uma vez nas quartas: um ano após o último título, sendo derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas.

✅ OUTROS RESULTADOS - OITAVAS DE FINAL - MASTERS 1000 DE XANGAI

🎾 Jakub Mensik 2-1 Grigor Dimitrov (6-3, 3-6 e 6-4)

🎾 Tommy Paul 1-2 Tomas Machak (6-3, 4-6 e 3-6)

🎾 Carlos Alcaraz 2-0 Gaël Monfils (6-4 e 7-5)

🎾 Daniil Medvedev 2-0 Stefanos Tsitsipas (7-6 [3] e 6-3)

🎾 Jannik Sinner 2-0 Ben Shelton (6-4 e 7-6 [1])

🎾 Taylor Fritz 2-0 Holger Rune (6-1 e 6-2)

🎾 David Goffin x Alexander Zverev (em andamento)

