Alcaraz e Sinner se vingam em Xangai e se aproximam de confronto

A quarta-feira (9) foi o dia da revanche em Xangai, na China. Pelo menos para Carlos Alcaraz e Jannik Sinner que se classificaram para a fase quartas de final do torneio Masters 1000 com premiação de US$ 8,9 milhões.

O espanhol, campeão em Pequim, também em solo chinês, venceu sua 12ª partida consecutiva ao derrotar o francês Gael Monfils, 46º colocado, por 6/4 7/5. Monfils o havia batido no Masters 1000 de Cincinnati, nos EUA, em jogo emblemático onde o espanhol ficou furioso e quebrou a raquete.

Alcaraz se torna o primeiro espanhol nas quartas do evento desde 2017 quando Rafael Nadal e Albert Ramos conseguiram tal feito.

— O principal foi ter me mantido calmo, controlar minhas emoções e esperar minhas chances. Tive poucas chances de quebra no começo do segundo set, não converti, nesses momentos tentei ficar calmo e pensar que teria mais. Isso me ajudou para jogar meu melhor na partida. Estou sentindo a bola muito bem, mais do que na temporada americana, é bom seguir adiante — disse Alcaraz que vence a 51ª em 60 jogos no ano.

Agora ele enfrenta o tcheco Tomas Machac, cabeça de chave 30, que passou pelo americano Tommy Paul por 3/6 6/4 6/3.

Alcaraz pode cruzar com Jannik Sinner na semifinal. Basta que os dois vençam mais uma partida. O italiano se vingou de derrota no ano passado para o americano Ben Shelton, cabeça de chave 14, marcando 6/4 7/6 (7/1) e dando um presente de grego no aniversário de 22 anos de Shelton. Foi a quarta vitória seguida de Sinner em cinco encontros com o canhoto americano.

— Foi muito difícil. Ele jogou apenas os primeiros saques, exceto um segundo saque referindo-se à incrível porcentagem de 95% de primeiro saque de Shelton no set inicial. Tentei esperar um pouco. Obviamente jogando contra ele, mesmo que seja um segundo saque, é muito difícil devolver. Mas se eu olhar de forma positiva, como terminei a partida, tentei ser um pouco mais agressivo, o que tenho feito, e espero que isso possa me dar confiança para a próxima rodada. — disse Sinner.

Sinner alcança sua sétima quartas de Masters 1000 no ano em que soma 62 vitórias. Desde 2014 ele só perde para Novak Djokovic e Tomas Berdych em 2015 que atingiram oito quartas.

O italiano enfrenta o russo Daniil Medvedev, quinto colocado, que derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 7/6 (7/3) 6/3. São 13 jogos entre os dois com seis vitórias de Sinner e sete de Medvedev. Sinner levou a melhor na última no US Open em quatro sets e ganhou mais dois jogos no ano, incluindo a final do Australian Open, mas o russo o derrotou em Wimbledon.