Bia Haddad Maia, número 12 do mundo, deu mais um grande passo rumo ao top-10 do ranking mundial de tênis, nesta quarta-feira (9), ao garantir vaga nas oitavas de final no WTA 1000 de Wuhan, na China, evento sobre o piso duro.

continua após a publicidade

A paulistana derrotou a russa Veronika Kudermetova, 63ª colocada, por 2 sets a 0, com contundentes 6/1 e 6/4 após 1h31min de duração.

➡️ Djokovic passa por Safiullin com autoridade e avança em Xangai

Após um primeiro set perfeito, a brasileira saiu abaixo com 3 a 0 no segundo set, mas ganhou cinco games seguidos, fazendo 5 a 3 e fechando o jogo com autoridade por 6/4 - vencendo seis dos últimos set games da partida. Este foi o segundo jogo entre as duas em poucas semanas e a segunda vitória da paulistana. que havia vencido no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. Agora elas estão empatadas em 2 a 2 no confronto direto.

Bia Haddad encara, nesta quinta-feira (10), a polonesa Magdalena Frech, 27ª colocada, contra a qual possui retrospecto de 3 a 0.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz vai aos 3096 pontos e, com as derrotas de Barbora Krejcikova e Anna Kalinskaya, fica muito perto do top-10, posição que pode confirmar já nesta quinta. Para isso, basta que vença Frech e torça para que Daria Kasatkina ou Marta Kostyuk sejam eliminadas.