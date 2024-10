Djokovic vira sobre promessa tcheca do tênis e vai à semifinal em Xangai

O sérvio Novak Djokovic, quarto da ATP, está na semifinal do Masters de Xangai, na China. A classificação veio após conquistar uma virada diante da promessa tcheca Jakub Mensik, 65º. O sérvio busca seu quinto título no torneio chinês.

Djokovic brigou por 2h21 para fechar o placar em 6/7 (4-7)6/1 6/4, tendo convertido sete aces contra 17 de Mensik. O jovem tcheco cometeu 43 erros não-forçados contra 26 de Nole, que disparou 24 bolas vencedoras contra 34 do adversário.

O primeiro set foi muito disputado, com os dois tenistas confirmando com solidez seus games de saque até o 9º game, em que Mensik foi quebrado. No entanto, o tcheco devolveu na sequência e levou a disputa para o tiebreak, onde conseguiu ser dominante em seu saque.

Na segunda etapa, Djokovic mostrou-se mais agressivo na devolução, abriu 3/0 com quebra no 2º game e seguiu consistente no forehand para abrir 5/1 com nova quebra no 6º game. No set decisivo, o jogo voltou a ser equilibrado e acabou definido em quebra no 5º game, Djokovic abriu 4/2 e administrou

Em busca de sua quinta final em Xangai, Djokovic encara o norte-americano Taylor Fritz, 7º, que superou o belga ex-top 10 e atual 66º, David Goffin, com placar de 6/3 6/4.