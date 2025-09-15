Na maratona do Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio, o tanzaniano Alphonce Felix Simbu garantiu o ouro pela menor diferença da história da competição. A decisão saiu após análise do photo finish, já que dois atletas terminaram a prova de 42,195 quilômetros em 2h09min48s.

Com a checagem, foi constatado que Simbu chegou 3 centésimos à frente do alemão Amanal Petros, em ultrapassem na linha de chegada. O recurso do photo finish é normalmente utilizado nas provas de 100 metros, marcadas por altas velocidades e chegadas apertadas.

Recorde anterior

Antes desse caso, a vitória com menor diferença para o segundo colocado em Mundiais de Atletismo havia sido em 2001. Neste ano, Gezahegne Abera, da Etiópia, garantiu a medalha de ouro da maratona após chegar 1 segundo antes do queniano Simon Biwott.

Brasil no Mundial de Atletismo

📝Texto por Beatriz Pinheiro

Na manhã desta segunda-feira (15), já noite em Tóquio, no Japão, o Brasil garantiu três representantes nas semifinais dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo. Favorito ao pódio, Alison dos Santos, o Piu, foi o primeiro a competir e confirmou a classificação com tempo de 48s48. Já Matheus Lima liderou sua bateria e avançou com tempo de 48s15. Na última bateria, Francisco Viana, com 48s94, também avançou.

Alison dos Santos foi medalha de bronze em Paris 2024 (Martin Bernetti/ AFP)

Logo em seguida foi a vez de Matheus Lima entrar na pista. O jovem brasileiro, de 21 anos, teve como rival de bateria um dos favoritos ao pódio na prova, o norueguês Karsten Warholm. Matheus conseguiu executar boa corrida e terminou como líder da bateria. Por fim, Francisco Viana competiu na última bateria e também confirmou a vaga na semifinal. Ele terminou em terceiro lugar, atrás do turco Ismail Nezir e de Najimul Roni, de Bangladesh, o suficiente para garantir a classificação.

A disputa da semifinal está prevista para esta quarta-feira (17), às 9h30 (horário de Brasília).

