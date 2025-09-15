menu hamburguer
Diferença histórica na chegada marca disputa da maratona no Mundial de Tóquio

Atleta da Tanzânia venceu por vantagem mínima de tempo

Maratona do Mundial de Tóquio marca recorde (Foto: WCH Tokyo 2025)
Maratona do Mundial de Tóquio marca recorde (Foto: WCH Tokyo 2025)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 15/09/2025
18:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na maratona do Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio, o tanzaniano Alphonce Felix Simbu garantiu o ouro pela menor diferença da história da competição. A decisão saiu após análise do photo finish, já que dois atletas terminaram a prova de 42,195 quilômetros em 2h09min48s.

Com a checagem, foi constatado que Simbu chegou 3 centésimos à frente do alemão Amanal Petros, em ultrapassem na linha de chegada. O recurso do photo finish é normalmente utilizado nas provas de 100 metros, marcadas por altas velocidades e chegadas apertadas.

Recorde anterior

Antes desse caso, a vitória com menor diferença para o segundo colocado em Mundiais de Atletismo havia sido em 2001. Neste ano, Gezahegne Abera, da Etiópia, garantiu a medalha de ouro da maratona após chegar 1 segundo antes do queniano Simon Biwott.

Brasil no Mundial de Atletismo

📝Texto por Beatriz Pinheiro

Na manhã desta segunda-feira (15), já noite em Tóquio, no Japão, o Brasil garantiu três representantes nas semifinais dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo. Favorito ao pódio, Alison dos Santos, o Piu, foi o primeiro a competir e confirmou a classificação com tempo de 48s48. Já Matheus Lima liderou sua bateria e avançou com tempo de 48s15. Na última bateria, Francisco Viana, com 48s94, também avançou.

Alison dos Santos foi medalha de bronze em Paris 2024 (Martin Bernetti/ AFP)
Alison dos Santos foi medalha de bronze em Paris 2024 (Martin Bernetti/ AFP)

Logo em seguida foi a vez de Matheus Lima entrar na pista. O jovem brasileiro, de 21 anos, teve como rival de bateria um dos favoritos ao pódio na prova, o norueguês Karsten Warholm. Matheus conseguiu executar boa corrida e terminou como líder da bateria. Por fim, Francisco Viana competiu na última bateria e também confirmou a vaga na semifinal. Ele terminou em terceiro lugar, atrás do turco Ismail Nezir e de Najimul Roni, de Bangladesh, o suficiente para garantir a classificação.

A disputa da semifinal está prevista para esta quarta-feira (17), às 9h30 (horário de Brasília).

circulo com pontos dentroTudo sobre

