Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 17:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A Diamond League divulgou as datas e locais das competições de 2025. A competição acontece em uma série de etapas de atletismo realizados em diferentes cidades do planeta. O próximo ano contará com 14 provas, disputadas em quatro continentes e a final em Zurique, na Suíça, nos dias 27 e 28 de agosto.

O caminho para o troféu começará em Xiamen, em abril, e permanecerá na China para a segunda etapa da temporada, em Xangai/Suzhou, em maio. Em seguida, teremos Doha (Catar) e Rabat (Marrocos), Roma (Itália), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia), Paris (França), Eugene (Estados Unidos), Mônaco, Londres (Inglaterra), Silésia (Polônia), Lausanne (Suíça), Bruxelas (Bélgica) e a final em Zurique (Suíça).

Alison dos Santos, o 'Piu' é o atual campeão dos 400m com barreira (Foto: Heiko Junge/AFP)

Cada prova será disputada entre quatro e sete vezes até a final, dando a atletas a chance de se classificarem. Os pontos são garantidos através do desempenho em cada competição. Assim, somente os oito primeiros colocados avançam para as finais. Os campeões serão premiados no Weltklasse Zurich, com o troféu de diamante e também prêmios recordes em dinheiro.

O Brasil tem dois bicampeões na Diamond League: Alison dos Santos, o Piu, que conquistou título nos 400m com barreiras em 2022 e 2024 e Fabiana Murrer, no salto com vara, em 2010 e 2014.