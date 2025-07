A Brasil Rugby apresentou os uniformes que a Seleção Brasileira feminina, conhecida como "Yaras", vestirá na Copa do Mundo de Rugby, na Inglaterra. O lançamento ocorreu nesta sexta-feira (4), a 50 dias da abertura da competição mundial.

A coleção exclusiva foi desenvolvida pela One All Sports, fornecedora oficial de material esportivo da entidade, e incorpora elementos da cultura indígena brasileira. Os uniformes já estão disponíveis para compra no site oficial da empresa.

O uniforme principal consiste em camisa predominantemente amarela, calção azul e meiões brancos. A segunda opção apresenta o branco como cor predominante, com detalhes em verde e amarelo, além de uma manga da camisa e os meiões em azul.

Símbolos da cosmologia tupi-guarani

A referência à cultura indígena está diretamente ligada à identidade da equipe. Desde 2013, a seleção feminina adota o nome "Yaras", em alusão à sereia do folclore amazônico. A artista e designer indígena Auá Mendes participou do desenvolvimento, incorporando símbolos da cosmologia tupi-guarani que representam a força e ancestralidade das atletas.

A arte combina os conceitos de YBY (ilha) e YARA (senhora das águas), formando a expressão "aquela da terra das águas". As escamas no design representam movimento, sagacidade e aprendizado contínuo, enquanto o casco de jabuti simboliza proteção, união e história.

A One All Sports produziu os uniformes com materiais ecologicamente responsáveis. Não foram divulgadas informações sobre o custo ou quantidade de unidades produzidas.

As Yaras serão a primeira seleção sul-americana a participar de uma Copa do Mundo feminina de rugby. A equipe está no Grupo D e fará sua estreia em 24 de agosto contra a África do Sul. No dia 31 do mesmo mês, enfrentará a França. O Brasil encerrará sua participação na primeira fase em 7 de setembro, em partida contra a Itália.

A capitã da seleção brasileira, Eshyllen Coimbra, aprovou os novos uniformes:

— Achei os uniformes lindos. O que mais gostei foram os tons das cores, que são muito vivos. Mas posso citar aqui várias coisas: todos os detalhes que estão na camisa, o formato da gola e as mangas com cores diferentes. Deu para ver que o material é muito bom, com um tecido confortável para as atletas.