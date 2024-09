Bicampeão olímpico, americano Otis Davis morre aos 92 anos

Otis Davis foi bicampeão olímpico em Roma-1960 (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 12:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Bicampeão olímpico, o americano Otis Davis morreu, neste domingo (14), aos 92 anos de idade. O atleta foi ouro nos 400m e no revezamento 4x400m nas Olimpíadas de Roma, na Itália, em 1960. Os feitos consolidaram Davis como uma das lendas do atletismo americano. A causa da morte não foi informada.

Ao vencer o ouro nos 400m em Roma, Davis bateu o recorde mundial da época. Mais do que isso, foi o primeiro atleta a quebrar a marca de 45 segundos na prova - o americano finalizou com o tempo de 44s9. No revezamento, mais um recorde para Otis, dessa vez em parceria com os demais integrantes da equipe dos Estados Unidos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Davis teve uma carreira brilhante como velocista, mesmo iniciando na modalidade já mais velho, aos 26 anos. Depois de servir na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia, Otis se matriculou na Universidade de Oregon, onde se destacou no atletismo e no basquete. O americano ainda competiu no salto em altura e no salto em distância antes de se descobrir na corrida.

➡️ Alan detalha sentimento ‘muito especial’ de disputar as Olimpíadas com Darlan

Otis Davis se aposentou no ano seguinte ao histórico desempenho em Roma e se tornou professor, mentor e treinador. A World Athletics, entidade que gere o atletismo mundial, lamentou a sua morte.

- A World Athletics está profundamente triste após ouvir que Otis Davis, que ganhou ouro nos 400m e 4x400m nas Olimpíadas de Roma em 1960, morreu aos 92 anos - escreveu a entidade.