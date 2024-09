Alison dos Santos, ‘o Piu’, é campeão dos 400m com barreias na Diamond League de 2024

Alison Santos em ação na Diamond League (Foto: Anders Wiklund/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 16:39 • Rio de Janeiro

Neste sábado (14), Alison dos Santos, o 'Piu', venceu os 400 metros com barreiras da Diamond League de 2024, em Bruxelas, na Bélgica, e tornou-se bicampeão da competição. Ele venceu a final da competição com o tempo de 47s93. Em 2022, o brasileiro havia conquistado seu primeiro título da Liga Diamante de forma invicta.

Para a final desta edição, Alison dos Santos entrou como grande favorito ao título. Seus dois grandes rivais da modalidae, o norte-americano Rai Benjamin o norueguês Karsten Warholm, não estavam presentes. Juntos, os três são considerados a melhor geração da história dos 400m com barreiras. Frequentemente, eles dividem o pódio nas principais competições da modalidade, como ocorreu em Paris-2024 e Tóquio-2020.

Sem seus principais concorrentes, Piu dominou a prova do início ao fim, já que nenhum adversário fez um tempo abaixo dos 78 segundos. Abderrahman Samba, do Qatar, ficou em segundo lugar, terminando a prova em 48s20. Enquanto o Rasmus Magi, da Estônia, completou o pódio com o tempo de 48s26.

Alison Dos Santos durante Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Jewel Samad/AFP)

Nascido em São Paulo, Piu teve seus primeiros contatos com o atletismo no projeto social do Instituto Edson Luciano Ribeiro, idealizado por Edson Luciano, que conquistou duas medalhas olímpicas dos 4x100m rasos. Inicialmente, Alison treinava salto em altura, mas uma das suas treinadoras, Ana Fidélis, o aconselhou a migrar para os 400m com barreira devido ao seu biótipo. A partir daí, o atleta deslanchou.

Além de Alison dos Santos, Almir dos Santos também esteve presente nas finais da Diamond League, em Bruxelas. Disputando a prova do salto triplo masculino, Almir atingiu a distância de 16,79m e ficou de fora do pódio. O campeão foi o português Pedro Pichardo, com um santo de 17,33m. Completando o pódio vieram o alemão Max Heb com 17,20m e Fabrice Zango, de Burkina Faso, com 17,05m.