Alison dos Santos, o ‘Piu’, participará de novo Grand Slam de atletismo com premiação recorde

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-velocista Michael Johnson anunciou a criação do primeiro Grand Slam de Pista da história. Assim como o tênis, a competição reunirá os melhores do mundo em quatro grandes torneios anuais. Alison dos Santos, o “Piu”, foi divulgado nas redes sociais da competição, na quinta-feira (26), como oitavo colocado. A premiação total da temporada promete ser a maior até hoje no atletismo.

Uma das principais ideias por trás da criação do novo Grand Slam era a possibilidade de uma grande competição anual, em vez de quadrienal, como as Olimpíadas. O circuito terá início em 2025, composto por 96 provas em 12 distâncias diferentes e quatro localidades diferentes: Los Angeles, uma cidade a ser escolhida nos Estados Unidos e duas em outros países.

Alison dos Santos, foi anunciado entre os oito nomes masculinos selecionados para a competição. O brasileiro foi convocado por Michael Johnson para ingressar na chave principal do torneio com os mais rápidos do mundo. O brasileiro apareceu em postagens do perfil oficial da competição ao lado do famoso ex-velocista norte-americano.

Formato da competição

A competição terá quatro Grand Slams anuais que serão realizados entre abril e setembro. Cada uma das 12 provas do programa será disputada por oito atletas. No início da temporada, quatro nomes serão revelados em uma lista inicial. Outros quatro corredores serão os desafiantes — atletas escolhidos por seus desempenhos recentes e promissores. Serão duas provas para cada competidor durante um fim de semana. O campeão será aquele que conseguir a melhor colocação combinada entre os dois eventos.

Alison dos Santos, o “Piu”, foi divulgado nas redes sociais da competição, na quinta-feira (Foto: Reprodução)

Participantes

Os corredores da lista inicial são atletas conhecidos, entre medalhistas olímpicos e campeões mundiais. Enquanto os desafiantes são novos atletas que buscam um lugar na elite do atletismo. Todos os competidores serão escolhidos por um Comitê de Corrida da organização, visando reunir os atletas mais rápidos e populares da pista.

Premiação

A premiação é uma das maiores novidades do novo circuito de Slams da pista. O valor total da temporada será o maior já oferecido em competições de corrida. O total do primeiro colocado até o 8º chega a R$ 2,17 milhões.

Conheça alguns atletas selecionados até o momento:

Masculino

Alison dos Santos (Piu), Brasil Kenny Bednarek, Estados Unidos Fred Kerley, Estados Unidos Muzala Samukonga, África do Sul Clément Ducos, França Josh Kerr, Grã-Bretanha Yared Nuguse, Estados Unidos Cole Hocker, Estados Unidos

Feminino