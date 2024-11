O Dia de Ação de Graças, ou "Thanksgiving", é um dos feriados mais tradicionais dos Estados Unidos, assim, a principal liga de futebol americano do país consolidou sua própria conexão com o dia festivo e os torcedores do esporte. A celebração é feita para homenagear os nativos que receberam os ingleses ao chegar na América, além de ser um dia para se estar com a família e amigos, e agradecer as coisas boas da vida. A reunião coincide também tradicionalmente com a rodada tripla da NFL, em abertura a 13ª semana da temporada.

Nesta quinta-feira (28), as partidas serão, como de costume, dos Detroit Lions e Dallas Cowboys que enfrentam, em 2024, o Chicago Bears e o New York Giants, respectivamente. A partida "extra" será entre Green Day Packers e Miami Dolphins.

Como surgiu a tradição entre Thanksgiving e NFL?

A tradição de jogos da NFL neste feriado tem uma longa história, remontando há 90 anos, quando o Portsmouth Spartans se mudou para Detroit, se tornando os Detroit Lions. George A. Richards, proprietário dos Lions na época, introduziu o jogo de futebol americano no Dia de Ação de Graças para atrair a atenção para o time recém-relocado.

O primeiro jogo, contra os Chicago Bears, atraiu uma grande audiência, estabelecendo uma tradição que perdura até hoje. Vale lembrar que, embora seja um dos criadores dessa tradição, o Detroit Lions tem um histórico misto na data, com 37 vitórias, 44 derrotas e dois empates.



Os Dallas Cowboys também se tornaram anfitriões tradicionais dos jogos de Thanksgiving, desde 1966, aproveitando a oportunidade para ganhar visibilidade durante o feriado. O sucesso dos Cowboys fez a liga manter o time também como fixo no dia festivo.

A NFL expandiu a tradição em 2006, adicionando um terceiro jogo ao calendário de Thanksgiving em horário nobre. Assim, a liga viu a oportunidade de aumentar as festividades e o entretenimento para os fãs.

Saiba onde assistir aos jogos da rodada de Thanksgiving da NFL

Para abrir a rodada no Dia de Ação de Graças, nesta quinta-feira (28), o Detroit Lions recebe o Chicago Bears, às 14h30 (de Brasília), no Ford Field. Em seguida, em continuação da tradição, o confronto entre Dallas Cowboys e New York Giants acontecerá às 18h30 (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas (EUA).

Fechando a rodada tripla, o duelo escolhido para completar o tradicional dia foi entre Green Bay Packers e Miami Dolphins, às 22h20 (de Brasília), no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin (EUA). Todas as partidas do "Thanksgiving Day" será transmitido pelo Disney+.

