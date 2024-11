Beyoncé é confirmada como atração da rodada de Natal da NFL na Netflix

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (18), que a cantora Beyoncé será a atração do show do intervalo no NFL Christimas Gameday — a rodada de Natal da liga. A plataforma de streaming transmitirá dois jogos da rodada no dia 25 de dezembro.

A apresentação da cantora acontecerá no intervalo do jogo entre Houston Texans e Baltimore Ravens, no NGR Stadium, que será o segundo transmitido pela Netflix. A plataforma transmitirá, de forma exclusiva, dois confrontos e quem abrirá a transmissão será o Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers.

A NFL busca criar uma nova tradição com o evento juntando Beyoncé e Netflix — a plataforma ainda adquiriu os direitos para 2025 e 2026. Esta, inclusive, será a segunda vez que o streaming fará uma transmissão esportiva ao vivo. Na sexta-feira (15), eles transmitiram o evento de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul, realizado em Arlington, nos Estados Unidos.

Beyoncé será a atração do show do intervalo da rodada de Natal da NFL em 2024 (Foto: Kevin Winter/AFP)

Não é a primeira vez de Beyoncé na NFL

A cantora estadunidense já esteve no palco da liga em outras ocasiões. Em 2013, Beyoncé foi escolhida como atração do SuperBowl XLVII, ocorrido em Nova Orleans, Louisiana. Além disso, ela marcou presença no SuperBowl 50, em 2016, quando se juntou à Coldplay e Bruno Mars para shows no intervalo. Neste dia, foram registrados 115,5 milhões de aparelhos conectados na transmissão.