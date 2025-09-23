Jeisla Chaves é invicta com 5 triunfos, Rafael Tobias tem 13 vitórias e Jair de Oliveira é também invicto com 6 vitórias.

Três brasileiros lutarão no Contender Series em Las Vegas por contratos com o UFC.

O MMA brasileiro novamente será representado no Contender Series, evento cujos destaques assinam diretamente com o UFC. Nesta terça-feira, três atletas do Brasil estarão em Las Vegas para buscar o sonhado contrato com o Ultimate. A peso mosca Jeisla Chaves enfrenta a argentina Sofia Montenegro, enquanto Rafael Tobias e Jair de Oliveira medem forças no peso meio-pesado.

continua após a publicidade

Jeisla Chaves está invicta em sua carreira profissional até aqui, com cinco triunfos em cinco lutas, com três nocautes e duas decisões em seu nome. Apelidada de ‘’A Braba’’, Jeisla treina na Gomes Fight Team, em Poções, no estado da Bahia.

Rafael Tobias, cujo apelido é ‘’Bipolar’’, tem um cartel de 13 vitórias e uma derrota em 14 lutas profisisonais e está em uma incrível sequência de cinco triunfos consecutivos. Tobias treina na Chute Boxe Monstro, em Curitiba, e tem 10 de 13 vitórias vindo na via rápida (cinco nocautes e cinco finalizações).

continua após a publicidade

Por fim, Jair de Oliveira é outro atleta invicto, assim como Jeisla Chaves. O paraense tem seis vitórias em seis lutas profissionais, com quatro nocautes, uma finalização e um triunfo vindo na decisão dos juízes. Apelidado de Mamute, o atleta de 29 anos já lutou como peso pesado e agora tentará a vaga no UFC na categoria de meio-pesado, até 93kg.

Tobias e Oliveira buscam vaga no UFC (Foto: Reprodução Instagram dwcs)

Brasileiros têm brilhado rumo ao UFC

Na atual temporada do Contender Series, os brasileiros vêm brilhando e mostrando que o futuro do MMA nacional está em boas mãos. Desde a primeira semana, sete brasileiros conquistaram contrato em 2025 via Contender.

continua após a publicidade

São eles: José Delano (peso pena), Manoel Sousa (peso leve), Márcio Barbosa (peso pena), Ryan Gandra (peso médio), Carol Foro (peso palha), Samuel Sanches (peso leve) e Lerryan Douglas (peso pena). Nesta terça-feira, dia 23, mais três poderão conquistar os sonhados contratos com o UFC.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️EXCLUSIVO: Poatan se recusa a descartar tentativa de terceiro título no UFC

CARD CONTENDER SERIES - 23 de Setembro

Local: Las Vegas, EUA

Horário: 21h

Onde assistir: UFC Fight Pass (serviço de streaming do UFC)

Peso médio: Dani Barbir (CRO) x Mantas Kondratavicius (LIT)

Peso pena: Brahyan Zurcher (MEX) x Murtazali Magomedov (QUI)

Peso mosca: Sofia Montenegro (ARG) x Jeisla Chaves (BRA)

Peso pena: Javier Reyes (COL) x Justice Torres (EUA)

Peso meio-pesado: Rafael Tobias (BRA) x Jair de Oliveira (BRA)