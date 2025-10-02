menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Destaques da Seleção Brasileira de Vôlei são apresentados por clubes europeus

Os atletas serão rivais no voleibol italiano

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 02/10/2025
16:23
Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)
imagem cameraSeleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a temporada de seleções, Darlan e Lukas Bergmann foram oficialmente anunciados pelos seus respectivos novos clubes. Está será a estreia no voleibol internacional para ambos, que vão jogar no voleibol da Itália. O oposto integra a equipe do Verona e o ponteiro representa o Piacenza.

continua após a publicidade

Ambos os atletas chegam do Sesi Bauru. Enquanto Lukas Bergmann ficou cinco anos no time paulista, Darlan jogou pelo time por um ano a mais e saiu com o prêmio de melhor sacador e de maior pontuador da Superliga 2024/25.

➡️ Pré-temporada do vôlei: Confira os resultados do Carioca, Paulista e Mineiro

Camisa aposentada

Darlan foi um dos maiores destaques do Sesi Bauru nos seis anos que esteve no clube. O jogador, de 23 anos, foi campeão da Superliga Masculina 2023/24. Naquela temporada, o atleta também foi eleito o melhor ponteiro e revelação do campeonato.

continua após a publicidade

Em 2024/25, Darlan anotou 598 pontos, se consagrando o maior pontuador da Superliga. Além disso, também foi o melhor sacador, com 62 aces (pontos de saque).

Pelo ótimo desempenho e títulos conquistados, o Sesi Bauru aposentou a camisa 18, utilizada por Darlan. Nenhum outro jogador poderá usar esse número, apenas o próprio Darlan, caso volte ao clube em alguma oportunidade.

continua após a publicidade
Darlan-Superliga-Masculina
Darlan em ação na Superliga 2024/25 (Foto: Sesi Bauru)

Revelação do vôlei brasileiro

Lukas Bergmann chegou ao Sesi Bauru em 2021, aos 17 anos, e foi companheiro de Darlan desde então. Por lá, ele ganhou a Superliga 2023/24 e foi considerado o melhor ponteiro e a revelação do campeonato.

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O atleta foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira em 2023, sendo incluído na lista do Pré-Olímpico, ainda quando o comando da equipe era de Renan Dal Zotto.

Lukas Bergmann tinha contrato com o Sesi Bauru até a temporada 2025/26, mas o Piacenza pagou a multa recisória do atleta. Com isso, o clube italiano terá o jogador a partir deste ano.

Lukas Bergmann foi convocado pela primeira vez em 2023 (Foto: Pedro Teixeira)
Lukas Bergmann foi convocado pela primeira vez em 2023 (Foto: Pedro Teixeira)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias