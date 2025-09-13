O Mundial de Vôlei Masculino teve início na última sexta-feira (12), nas Filipinas. O Brasil estreia na competição neste domingo (14), às 10h (de Brasília). Na campanha rumo ao título, a seleção tem como esperanças os destaques da última Liga das Nações, como Maique, Fernando Cachopa e Alan.

Em processo de renovação desde Paris 2024, a equipe brasileira de vôlei combina experiência, marca de Lucarelli, e novos nomes, como Lukas Bergmann e Arthur Bento.

Na 'seleção ideal' da Liga das Nações

Na Liga das Nações, disputada entre junho e agosto deste ano, o líbero Maique Reis foi o único representante do Brasil na "seleção ideal" do campeonato. O brasileiro figura no topo das estatísticas de defesa, com 50% de acerto, e aparece como segundo melhor na recepção.

Maique, de 27 anos, se destaca pelas coberturas de ataque e por salvar bolas difíceis, além de ótimas defesas e passes favoráveis ao levantamento. Além disso, a experiência do líbero em mundiais conta a favor da seleção. O atleta vai para a disputa do seu terceiro Mundial seguido, após ter sido medalha de prata em 2018 e bronze em 2022.

Líder das estatísticas

Fernando Cachopa virou o levantador titular da equipe com a missão de substituir Bruno Rezende, o Bruninho, que se aposentou da seleção após o fim da disputa de Paris 2024. Cachopa deu conta do recado e, na Liga das Nações, despontou como o melhor da sua posição, segundo as estatísticas do campeonato.

Fernando Cachopa é destaque na seleção masculina de vôlei (Foto: Divulgação/ Volleyball World)

O entrosamento crescente de Cachopa com os centrais (Flávio, Judson e Matheus Pinta) é um fator que conta a favor da seleção masculina rumo ao título do Mundial de Vôlei 2025. Em jogos acirrados, a saída pode ser acionar os jogadores de meio, em jogadas rápidas.

O saque chapado do levantador também engrandece sua importância para o time, já que pode atrapalhar a recepção do adversário e, consequentemente, o levantamento e a finalização.

Potência no ataque

Alan Souza terminou a Liga das Nações como o brasileiro melhor colocado no ranking de pontuadores, no nono lugar. O oposto marcou 157 pontos e assumiu a titularidade da seleção no segundo jogo do campeonato. Além disso, foi o 13º melhor sacador, com 8 "aces", quando a bola cai direto ao chão.

O seu irmão e reserva de luxo é Darlan Souza, conhecido pelas comemorações fervorosas e pela força nos ataques, além da velocidade dos saques. Na Liga das Nações, foi o oitavo colocado nesse quesito, com 15 aces.

Confira a lista completa de Bernardinho para o Mundial de Vôlei:

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líbero: Maique