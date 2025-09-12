IA aponta futuro do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino

O Brasil estreia no Mundial de Vôlei Masculino neste domingo (14), às 10h (Brasília), e o Lance! perguntou para uma inteligência artificial qual será o destino da Seleção. No feminino, a Seleção Brasileira ficou com a medalha de bronze depois de cair para a Itália, na semifinal, e vencer o Japão na disputa pelo terceiro lugar.

A grande estreia da Seleção Brasileira na competição será contra a China. De acordo com a previsão da Meta IA!, os torcedores brasileiros podem se animar com essa competição que mexe tanto com a emoção dos amantes de vôlei.

Comandada pela força do técnico Bernardinho, a Seleção Brasileira deve enfrentar dificuldades, mas teremos Brasil na final do Mundial de Vôlei Masculino. A fase de grupos, inclusive, não deve ser um problema para o grupo de jogadores.

Pelo caráter decisivo do jogo, a IA preferiu não apontar um favorito na final, mas apontou que o Brasil deve chegar. Na fase de grupos, a Seleção Brasileira enfrentará China, República Tcheca e a Sérvia.

Bernardinho é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/FIBV)

Caminho do Brasil até a final do Mundial de Vôlei Masculino

A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.

O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.

Promete demais a participação do Brasil no Mundial de Vôlei Masculino. Os torcedores já estão esfregando os dedos para a estreia, no domingo, contra a China.