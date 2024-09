Kamilla Cardoso corre em quadra pelo Chicago Sky, da WNBA (Foto: Divulgação/Chicago Sky)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 20/09/2024 - 15:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do bom desempenho individual, Kamilla Cardoso não conseguiu levar o Chicago Sky para os playoffs da atual temporada da WNBA. Sem a presença da brasileira em quadra por uma lesão, a equipe perdeu para o Connecticut Sun por 87 a 54, na quinta-feira (19), e não tem mais chances de classificação.

O Sky chegou no duelo ainda com chances de se classificar, mesmo com quatro derrotas consecutivas. Para avançar, era necessário apenas um resultado positivo já que a equipe ocupava a última vaga para os playoffs. No entanto, com a derrota, a franquia caiu duas posições e terminou a fase classificatória em décimo lugar. Na campanha, foram 27 derrotas e apenas 13 vitórias. O Atlanta Dream, que derrotou o New York Liberty e chegou ao terceiro triunfo consecutivo, garantiu a classificação.

Kamilla Cardoso deixa boa impressão em primeira temporada na WNBA

Ainda que o resultado não seja o melhor para a equipe, a brasileira teve uma temporada de estreia bastante positiva. Na partida anterior, diante do Minnesota Lynx, foram 16 pontos e 10 rebotes. A jogadora terminou a temporada com médias de 9,8 pontos, 7,9 rebotes, 1,7 assistências e 0,5 roubos de bola por noite.

Kamilla Cardoso em quadra durante sua primeira temporada na WNBA, pelo Chicago Sky (Foto: Jeff Haynes/AFP)

Com apenas 23 anos e em sua primeira temporada, a expectativa é que Kamilla tenha uma evolução ainda maior no próximo ano. Nesta temporada, a brasileira sofreu com lesões, que atrapalharam a sequência dela - mas Cardoso não foi a única que sofreu com problemas físicos na reta final da WNBA. Outra grande pontuadora do Chicago Sky, Angel Reese, ficou de fora dos confrontos finais, o que prejudicou as chances de classificação da franquia.