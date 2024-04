De casa nova! Kamilla Cardoso é escolhida por novo time no Draft da WNBA

Kamilla é a nova jogadora do Chicago Sky (Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 23:32 • Nova Iorque (EUA)

Kamilla Cardoso foi draftada pelo Chicago Sky, na terceira escolha geral do Draft da WNBA, nesta segunda-feira (15). A brasileira se destacou após vencer o título nacional do College pela Universidade da Carolina do Sul duas vezes e sendo uma das principais jogadoras da equipe.

A pivô de 22 anos tem 2,01m e faz história ao a brasileira mais bem colocada na história dos Drafts nos esportes americanos. Na decisão contra Iowa, Kamilla anotou um duplo-duplo e foi peça fundamental para derrotar a equipe de Caitlin Clark, que foi selecionada pelo Indiana Fever na primeira escolha geral do Draft.

Na carrreira universitária, Kamilla venceu dois títulos, em 2020 e 2024. Em 2020, Kamilla era reserva e ganhou o prêmio de melhor sexta jogadora da Conferência Sudeste. No segundo título, em 2024, foi titular absoluta na campanha invicta de South Carolina. Mesmo lesionada, registrou 15 pontos e 17 rebotes na grande decisão e o prêmio de melhor em quadra no Final Four.

Na temporada, a brasileira teve média de mais de 14 pontos e quase 10 rebotes por partida. Alcançou aproveitamento de cerca de 60% nos arremessos de quadra, além de conseguir um alto número de bloqueios.

Kamilla Cardoso nasceu em Montes Claros, Minas Gerais. A brasileira se mudou para os Estados Unidos com apenas 14 anos, sem falar inglês, deixando a família no Brasil. Foi jogar no High School, o Ensino Médio americano, já buscando o basquete universitário e a WNBA.

Kamilla será a 15ª brasileira a entrar em ação na WNBA. Antes dela, chegaram à Liga: Adrianinha (Phoenix Mercury), Alessandra (Washington Mystics, Indiana Fever e Seattle Storm), Cíntia dos Santos (Orlando Miracle), Claudia das Neves (Detroit Shock e Miami Sol), Clarissa dos Santos (Chicago Sky), Érika de Souza (Los Angeles Sparks, Atlanta Dream, Chicago Sky e Connecticut Sun), Helen Luz (Washington Mystics), Iziane Castro (Miami Sol e Phoenix Mercury), Janeth Arcain (Houston Comets), Leila Sobral (Washington Mystics), Kelly Santos (Detroit Shock e Seattle Storm) e Nadia Colhado (Atlanta Dream e Indiana Fever). Damiris Dantas (Minnesota Lynx e Indiana Fever) e Stephanie Soares (Dallas Wings) estão em atividade nos EUA.

Na sétima escolha, o Chicago Sky selecionou Angel Reese. A jogadora de 21 anos apareceu como grande rival de Kamilla Cardoso no basquete universitário, com diversas brigas entre as duas em quadra, mas as duas agora serão companheiras de time na WNBA.

- Ninguém vai conseguir rebotes contra a gente - disse Kamilla ao ser perguntada como será a parceria com Angel.