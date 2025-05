Em pré-temporada da WNBA, a brasileira Kamilla Cardoso enfrentará a própria Seleção de Basquete Feminino nesta sexta-feira (2). A oportunidade faz parte do "Tour Brasil na W", que terá a Amarelinha disputando dois amistosos com franquias norte-americanas. Devido a regras da liga, o Brasil não poderá contar com a pivô, que lamentou jogar contra seu país. Apesar disso, ainda destacou os benefícios dos confrontos nos Estados Unidos.

– Sobre a seleção, eu estou muito ansiosa. Um pouco triste de estar jogando contra o Brasil, mas muito ansiosa. E feliz para as meninas. Eu acho que ter a chance de vir para os Estados Unidos para jogar contra um time da WNBA. Abre muitas portas para várias delas – comentou a pivô.

O objetivo central ainda é oferecer duelos de alto nível e ampliar a experiência internacional das jogadoras. Assim, apesar de não poder defender a Seleção Brasileira nos amistosos, Kamilla celebrou as grandes oportunidades que os jogos podem abrir para suas companheiras do Brasil.

– Várias pessoas vão estar assistindo. E também de ter a experiência em jogar em um ginásio lotado. Quando eu estava na faculdade era maravilhoso poder jogar aqui na LSU. Porque os ginásios estavam sempre lotados. Então acho que vai ser uma experiência muito legal para todas as meninas – completou.

Os confrontos da seleção na WNBA acontecerão nos dias 2 e 4 de maio. O primeiro duelo será contra o Chicago Sky e está agendado para às 22h, na Louisiana (EUA). A seguir, a equipe volta à quadra para o jogo contra o Indiana Ferver, em Iowa (EUA).

Brasileiras jogarão contra a própria Seleção

A Seleção Brasileira enfrentará o Chicago Sky e o Indiana Fever em dois amistosos pela "Tour Brasil na W". Pelo regulamento da WNBA, profissionais vinculados a liga não podem enfrentar a própria equipe ou as adversárias. Assim, o Brasil não contará com três grandes nomes: a técnica Pokey Chatman, Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, do Indiana Fever.

A Amarelinha, então, convocou para as duas partidas 12 atletas, que serão comandadas pelo treinador Bruno Guidorizzi. Vale destacar, no entanto, que é permitido jogadoras do basquete universitário norte-americano, como a Iza Varejão, por exemplo.

