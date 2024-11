Roger Federer acordou seus fãs e os apoiadores de Rafael Nadal, nesta terça-feira (19), com uma linda e longa mensagem sobre a aposentadoria do espanhol, que inicia seu último torneio da carreira com as quartas de final da Copa Davis, realizada em Málaga, na Espanha.

Nadal e Federer protagonizaram, durante anos, uma das maiores rivalidades da história do tênis. Ao longo dos anos, junto de Novak Djokovic, os tenistas se revezaram no topo do ranking mundial. Com um "Big 3" formados, o trio empilhou todos os troféus possíveis.

Nadal fez sua estreia nos profissionais em 2002 com apenas 15 anos. O primeiro título de simples aconteceu dpos anos depois, no ATP de Sopot, na Polônia, ao superar o argentino José Acasuso na decisão. Em sua trajetória, conquistou 22 títulos de Grand Slam, sendo 14 no saibro de Roland Garros, na França, no que era sua especialidade.

Roger Federer postou mensagem emocionante para Rafael Nadal, antes do espanhol jogar a Copa Davis (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Confira a mensagem de Federer para Nadal:

"Vamos, Rafael Nadal !

Enquanto você se prepara para se formar no tênis, tenho algumas coisas para compartilhar antes que eu possa me emocionar. Vamos começar com o óbvio: você me venceu — muito. Mais do que eu consegui vencer você. Você me desafiou de maneiras que ninguém mais conseguiu. No saibro, parecia que eu estava pisando no seu quintal, e você me fez trabalhar mais do que eu jamais pensei que poderia, apenas para manter minha posição. Você me fez reimaginar meu jogo — chegando até a mudar o tamanho da cabeça da minha raquete, esperando por alguma vantagem. Não sou uma pessoa muito supersticiosa, mas você levou isso para o próximo nível. Todo o seu processo. Todos aqueles rituais. Montar suas garrafas de água como soldados de brinquedo em formação, arrumar seu cabelo, ajustar sua roupa íntima… Tudo isso com a mais alta intensidade. Secretamente, eu meio que amei a coisa toda. Porque era tão único — era tão você.

E sabe de uma coisa. Rafa, você me fez curtir ainda mais o jogo. Ok, talvez não no começo. Depois do Aberto da Austrália de 2004, eu alcancei o primeiro lugar no ranking pela primeira vez. Eu achava que estava no topo do mundo. E eu estava — até dois meses depois, quando você entrou na quadra em Miami com sua camisa vermelha sem mangas, exibindo aqueles bíceps, e você me venceu de forma convincente. Todo aquele burburinho que eu estava ouvindo sobre você — sobre esse jovem jogador incrível de Mallorca, um talento geracional, provavelmente ganhando um major algum dia — não era só exagero.

Nós dois estávamos no início de nossa jornada e é uma que acabamos fazendo juntos. Vinte anos depois, Rafa, eu tenho que dizer: Que jornada incrível você teve. Incluindo 14 Roland Garros — histórico! Você deixou a Espanha orgulhosa… você deixou todo o mundo do tênis orgulhoso. Fico pensando nas memórias que compartilhamos. Promovendo o esporte juntos. Jogando aquela partida meio grama, meio saibro. Quebrando o recorde de público de todos os tempos, enquanto jogava na frente de mais de 50.000 fãs na Cidade do Cabo, África do Sul. Sempre fazendo um ao outro rir. Desgastando um ao outro na quadra e então, às vezes, quase literalmente tendo que segurar um ao outro durante as cerimônias de troféus.

Ainda sou grato por você ter me convidado para Mallorca, para ajudar a lançar a Rafa Nadal Academy em 2016. Na verdade, eu meio que me convidei. Eu sabia que você era educado demais para insistir que eu estivesse lá, mas eu não queria perder. Você sempre foi um modelo para crianças ao redor do mundo, e Mirka e eu estamos muito felizes que nossos filhos tenham treinado em suas academias. Eles se divertiram muito e aprenderam muito — como milhares de outros jovens jogadores. Embora eu sempre tenha me preocupado de que meus filhos voltassem para casa jogando tênis como canhotos.

E então veio Londres — a Laver Cup em 2022. Minha partida final. Significou tudo para mim que você estivesse lá ao meu lado — não como meu rival, mas como meu parceiro de duplas. Compartilhar a quadra com você naquela noite, e compartilhar essas lágrimas, será para sempre um dos momentos mais especiais da minha carreira. Rafa, sei que você está focado na última parte da sua carreira épica. Conversaremos quando terminar.

Por enquanto, só quero parabenizar sua família e equipe, que desempenharam um papel enorme no seu sucesso. E quero que saiba que seu velho amigo está sempre torcendo por você, e estará torcendo igualmente alto por tudo o que você fizer a seguir. Rafa, isso!

Sempre o melhor, seu fã,

Roger".