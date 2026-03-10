Cristian Ribera dedica medalha inédita à família e quer ouro: 'vamos dar o troco'

Primeiro brasileiro a subir ao pódio dos Jogos Paralímpicos de Inverno, Cristian Ribera comemorou a prata conquistada nesta terça-feira (10), mas não se deu por satisfeito. Após a prova do sprint clássico, ele vai buscar o ouro nas disputas dos 10km e 20km em Tesero, na Itália.

continua após a publicidade

➡️Cristian Ribera é prata e conquista a primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Inverno

➡️Do asfalto à neve: a história de Cristian Ribera até o pódio inédito nas Paralimpíadas de Inverno

Cristian liderou as eliminatórias e a semifinal, e segurou o primeiro lugar durante a maior parte da final, mas acabou superado pelo chinês Liu Zixu nos últimos metros, em disputa extremamente acirrada. Os dois têm sido adversários nas principais competições do circuito internacional. Em 2025, o brasileiro se sagrou campeão mundial e faturou o Globo de Cristal.

— Desde que eu comecei no esporte eu sempre sonhei em estar numa Paralimpíada, estar só competindo. Me tornei campeão mundial esses tempos atrás e tava de olho nesse evento, porque é o maior evento. Fiquei muito feliz com a minha prata, mas amanhã vamos dar o troco neles! - disse, em entrevista ao SporTV.

continua após a publicidade

🤑🛹 Aposte em seu atleta favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Cristian Ribera durante a final do sprint clássico nos Jogos Paralímpicos de Inverno (Foto: Alessandra Cabral/ CPB)

Conquista dedicada à família

Assim que terminou a prova, Cristian dedicou a medalha inédita à família. Não poderia ser diferente, já que sua história no esporte cresceu dentro de casa. O irmão mais velho, Fábio, é seu treinador desde o início do ciclo olímpico. A irmã mais nova, Duda, também é esquiadora e representou o Brasil em duas edições de Jogos Olímpicos de Inverno. Os pais, Solange e Adão, viajaram à Itália para acompanhar a trajetória dos filhos.

continua após a publicidade

— A gente sempre trabalhou tão duro, eu fiz isso por eles. Queria ganhar a medalha de ouro, mas foi por muito pouco, é mais mérito do chinês. Mas tô muito feliz, o meu sonho realizado. Essa é pra eles. Meu comprometimento é porque eles me ensinaram - completou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico