Desafeto? Santarelli é aclamado por torcida brasileira no Mundial

Danielle Santarelli, técnico da seleção feminina de vôlei da Turquia e do clube italiano Conegliano, está em solo brasileiro para o Mundial de Clubes feminino. O time da Itália enfrenta nesta terça-feira (9) o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, na fase de grupos do campeonato disputado em São Paulo.

Ao chegar na Arena Pacaembu, o comandante foi ovacionado pela torcida, que pediu autógrafos e o recebeu com aplausos. A calorosa recepção dos brasileiros sugere uma trégua da polêmica gerada por uma fala do treinador sobre a qualidade das jogadoras do Brasil na Liga das Nações de 2023?

Polêmica na Liga das Nações

Durante partida de Turquia e Brasil pela Liga das Nações feminina de vôlei o comandante proferiu uma fala negativa sobre as brasileiras após a diferença no placar ter diminuido drasticamente após pressão das atletas do Brasil. Na pausa, Santarelli pediu que seu time seguisse pressionando no saque, com a explicação que elas se complicam quando a defesa sai errada e que não teriam qualidade.

Após sua fala, Danielle sofreu uma onda de cancelamento em suas redes sociais, que fez o treinador se posicionar.

— Eu nunca disse que o time do Brasil não tem qualidade. É o oposto disso. Brasil é um dos melhores times do mundo, se não o melhor. No vídeo completo, eu só disse que, quando a recepção não está boa, elas têm menos qualidade no ataque (como qualquer outro time do mundo). Eu espero que as pessoas comecem a pensar com mais cuidado sobre o que elas dizem nas redes sociais — disse.

Pelo visto o ocorrido virou água passada para os brasileiros após a recepção dessa terça-feira (9).

Brasil x Turquia (Foto: Divulgação / FIVB)

Programação do Mundial de Clubes

9 de dezembro

10h: Praia Clube x Zamalek

13h30: Conegliano x Orlando

17h: Zhetysu x Scandicci

20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

10h: Praia Clube x Orlando

13h30: Zhetysu x Alianza

17h: Conegliano x Zamalek

20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

10h: Zamalek x Orlando

13h30: Conegliano x Praia Clube

17h: Scandicci x Alianza

20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

13h: semifinal 1

16h30: semifinal 2

14 de dezembro