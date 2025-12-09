Desafeto? Santarelli é aclamado por torcida brasileira no Mundial
Torcedores recebem com muito entusiasmo o treinador
Danielle Santarelli, técnico da seleção feminina de vôlei da Turquia e do clube italiano Conegliano, está em solo brasileiro para o Mundial de Clubes feminino. O time da Itália enfrenta nesta terça-feira (9) o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, na fase de grupos do campeonato disputado em São Paulo.
Ao chegar na Arena Pacaembu, o comandante foi ovacionado pela torcida, que pediu autógrafos e o recebeu com aplausos. A calorosa recepção dos brasileiros sugere uma trégua da polêmica gerada por uma fala do treinador sobre a qualidade das jogadoras do Brasil na Liga das Nações de 2023?
Polêmica na Liga das Nações
Durante partida de Turquia e Brasil pela Liga das Nações feminina de vôlei o comandante proferiu uma fala negativa sobre as brasileiras após a diferença no placar ter diminuido drasticamente após pressão das atletas do Brasil. Na pausa, Santarelli pediu que seu time seguisse pressionando no saque, com a explicação que elas se complicam quando a defesa sai errada e que não teriam qualidade.
Após sua fala, Danielle sofreu uma onda de cancelamento em suas redes sociais, que fez o treinador se posicionar.
— Eu nunca disse que o time do Brasil não tem qualidade. É o oposto disso. Brasil é um dos melhores times do mundo, se não o melhor. No vídeo completo, eu só disse que, quando a recepção não está boa, elas têm menos qualidade no ataque (como qualquer outro time do mundo). Eu espero que as pessoas comecem a pensar com mais cuidado sobre o que elas dizem nas redes sociais — disse.
Pelo visto o ocorrido virou água passada para os brasileiros após a recepção dessa terça-feira (9).
Programação do Mundial de Clubes
9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
