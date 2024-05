Derrota em Roland Garros trará prejuízos no ranking para Bia Haddad

Bia Haddad foi eliminada em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 27/05/2024 - 20:23 • Paris (FRA)

Eliminada na noite desta segunda-feira em Roland Garros, Bia Haddad Maia, 14ª do mundo, sofrerá consequências negativas no ranking a ser divulgado pela WTA, a Associação das Tenistas Profissionais, no dia 10 de junho.

A brasileira, derrotada pela italiana Elisabetta Cocchiaretto, 51ª, por 3/6 6/4 6/1, defendia 780 pontos das semifinais, e só marcará dez pontos. Ela perderá pelo menos quatro posições na tabela e ficará no mínimo na 18ª colocação.

Bia corre o risco de deixar o top 20 da WTA e tem em seu encalço a bielorrussa Victoria Azarenka que a ultrapassaria em caso de uma vitória em Paris, a americana Emma Navarro podendo a desbancar caso faça oitavas de final e demais oponentes que ainda podem ultrapassá-la com boas campanhas no Aberto da França.

A eventual saída das 20 melhores do mundo gera um prejuízo na confecção das cabeças de chave de grandes eventos ao longo da temporada. Se sair das 24 melhores do mundo nas semanas seguintes onde defende oitavas em Wimbledon aí o impacto seria maior podendo enfrentar uma top 8 logo na terceira rodada nos Grand Slams, como o US Open, por exemplo.

