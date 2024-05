Nadal lamenta em Roland Garros (Foto: @AllAboutHQ)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 13:54 • Paris (França)

O espanhol Rafael Nadal, campeão 14 vezes de Roland Garros, deixou tudo de si em quadra, mas perdeu na estreia para o alemão Alexander Zverev, cabeça de chave 4.

Nadal caiu parao alemão campeão do Masters 1000 de Roma, na Itália, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3, no que pode ter sido seu último jogo no torneio em que é o maior campeão da história.

Em 19 participações em Roland Garros, o espanhol ganhou 14 vezes e soma apenas quatro derrotas. Ele conquistou os títulos em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022.

As únicas derrotas de Nadal no segundo Grand Slam da temporada foram em 2009 (Robin Soderling nas oitavas de final), 2015 (Novak Djokovic nas quartas de final), 2021 (Novak Djokovic na semifinal) e 2024 (Zverev na estreia). Ele ainda desistiu antes do jogo da terceira rodada de 2016 contra Marcel Granollers. Nadal ainda não oficializou o calendário para as próximas semanas, mas está inscrito em Wimbledon e quer voltar para o complexo de Roland Garros para a disputa dos Jogos Olímpicos.

🎾 O JOGO

Ovacionado pela torcida na entrada na quadra Philippe Chatrier, Nadal começou em ritmo mais lento e teve o saque quebrado logo no primeiro game. Zverev manteve a vantagem durante todo o set e ainda quebrou mais uma vez no nono game para sair na frente.

O espanhol cresceu no segundo set, quebrou o saque do alemão no quinto game e chegou a ficar a um game de empatar a partida. Porém, Zverev devolveu a quebra no 4/5 e levou a partida para o tie-break. No desempate, os tenistas seguiram com muito equilíbrio, mas uma curta ruim de Nadal foi o suficiente para o cabeça de chave 4 abrir mais um set de vantagem.

No terceiro set o espanhol seguiu sua luta, chegou a abrir uma quebra, mas levou a virada. Rafa foi lutando, teve chances de devolver a desvantagem, mas Zverev salvou um 15/40 com belas cruzadas de esquerda e fechou com erro do espanhol. Nadal finalizou sua participação ovacionado pela plateia.