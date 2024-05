Bia Haddad ‘se perde em quadra’ e é eliminada em Roland Garros

Bia Haddad em Paris (Foto: Jimmie 48 Photography)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 19:36 • Paris (França)

Em dia complicado para os brasileiros, após a derrota dos três homens (Gustavo Heide, Thiago Wild e Thiago Monteiro), Bia Haddad, número 14 do mundo, também se despediu logo na primeira rodada de Roland Garros.

A paulistana caiu, de virada, diante da italiana Elisabetta Cocchiaretto, 51ª colocada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1, após 2h28min de duração de partida na quadra 14 do Aberto da França.

Semifinalista ano passado após brilhar em sua maior campanha da carreira, que a levou de forma inédita ao top 10, a paulistana descartará ao todo 770 pontos e terá queda no ranking a ser divulgado no dia 10 de junho. No momento estaria indo ao 18º posto, mas pode deixar o top 20 a depender das demais concorrentes.

A brasileira já vem em um ano muito irregular e no saibro foi bem em Madrid nas quartas, mas caiu na terceira fase em Roma e em seu segundo jogo em Estrasburgo semana passada levando pneu da russa Liudmila Samsonova.

Na partida da noite desta segunda, a brasileira esteve dominante no primeiro set onde fechou com relativa tranquilidade apesar das quebras. No segundo a rival pulou na frente, encontrou a maneira de jogar. Bia tentou reagir, devolveu a quebra, mas acabou perdendo nos detalhes jogando de forma mais passiva, em vários momentos com a bola no meio da quadra.

No terceiro set a adversária foi dominante, abriu 5 a 0 deixando a brasileira frustrada e por certos momentos perdida. Ela conseguiu fazer seu game de saque, mas não evitou a derrota.

Seu calendário nas próximas semanas mostra agora o torneio WTA 500 de Berlim, na Alemanha, na semana do dia 17 de junho.