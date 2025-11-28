Forte acidente na Stock Car faz pilotos serem hospitalizados em Brasília
Acidente aconteceu em reinauguração de autódromo
A reabertura do autódromo de Brasília nesta sexta-feira (28) foi marcada por um forte acidente. Durante o primeiro treino livre da Stock Car, os pilotos Bruno Baptista e João Paulo "JP" de Oliveira se envolveram em um acidente em "T", quando um carro atinge outro no meio. O tipo de acidente é um dos mais graves do automobilismo. Os dois pilotos foram levados a um hospital após a batida.
O Lance! apurou que os pilotos foram levados ao hospital apenas por precaução e para fazerem exames mais precisos. Segundo nota da categoria, tanto Bruno quanto JP estão bem.
Confira a nota oficial da Stock Car na íntegra
"Após acidente na Curva Zero, que antecede a Reta dos Boxes, no Autódromo de Brasília, os pilotos Bruno Baptista e João Paulo Oliveira foram atendidos prontamente pela equipe de resgate da Stock Car Pro Series e levados ao Hospital DF Star, da Rede D'Or, na Capital Federal, onde passam por uma bateria de exames nesta sexta-feira (28)."
"O acidente aconteceu por volta de 12h35, durante o primeiro treino livre para a 11ª etapa da temporada, que irá reinaugurar o traçado da Capital Federal. Depois de rodar na Curva Zero, o carro de Baptista foi atingido na lateral pelo Stock Car de Oliveira, que vinha em alta velocidade. A batida aconteceu entre a roda traseira e a porta do passageiro. Os dados coletados junto aos carros indicam que Oliveira estava a 133km/h no momento do impacto. De acordo com a equipe médica da Stock Car, durante o atendimento, Baptista se ressentia de dores na costela, na lombar e em uma das mãos. Oliveira reportava dor nas costelas."
"Segundo informações do Dr. Dino Altmann, médico-chefe da Stock Car, apesar da força e características do impacto, Baptista e Oliveira estão "conscientes, estáveis e passam bem". O especialista esclareceu que os pilotos devem ficar internados para acompanhamento e finalização dos exames. O boletim médico completo será finalizado nesta tarde. A Vicar acompanha de perto o atendimento e divulgará mais informações assim que forem disponibilizadas."
— Vicar, organizadora da Stock Car.
Campeonato da Stock
- 1º Felipe Fraga, 787 pontos
- 2º Gaetano Di Mauro, 722
- 3º Enzo Elias, 614
- 4º Gabriel Casagrande, 612
- 5º Guilherme Salas, 602
- 6º Arthur Leist, 601
- 7º Thiago Camilo, 591
- 8º Nelson Piquet Jr., 570
- 9º Rafael Suzuki, 555
- 10º Julio Campos, 490
- 11º Ricardo Maurício, 485
- 12º João Paulo de Oliveira, 445
- 13º Átila Abreu, 432
- 14º Felipe Baptista, 430
- 15º Cesar Ramos, 430
- 16º Rubens Barrichello, 425
- 17º Gianluca Petecof, 415
- 18º Daniel Serra, 411
- 19º Lucas Foresti, 407
- 20º Allam Khodair, 405
- 21º Cacá Bueno, 385
- 22º Felipe Massa, 359
- 23º Arthur Gama, 338
- 24º Bruno Baptista, 329
- 25º Ricardo Zonta, 319
- 26º Denis Navarro, 319
- 27º Zezinho Muggiati, 252
- 28º Rafael Reis, 226
- 29º Helio Castroneves, 216
- 30º Lucas Kohl, 204
- 31º Vicente Orige, 159
- 32º Antonella Bassani, 25
