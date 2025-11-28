Forte acidente na Stock Car faz pilotos serem hospitalizados em Brasília

A reabertura do autódromo de Brasília nesta sexta-feira (28) foi marcada por um forte acidente. Durante o primeiro treino livre da Stock Car, os pilotos Bruno Baptista e João Paulo "JP" de Oliveira se envolveram em um acidente em "T", quando um carro atinge outro no meio. O tipo de acidente é um dos mais graves do automobilismo. Os dois pilotos foram levados a um hospital após a batida.

O Lance! apurou que os pilotos foram levados ao hospital apenas por precaução e para fazerem exames mais precisos. Segundo nota da categoria, tanto Bruno quanto JP estão bem.

Confira a nota oficial da Stock Car na íntegra

"Após acidente na Curva Zero, que antecede a Reta dos Boxes, no Autódromo de Brasília, os pilotos Bruno Baptista e João Paulo Oliveira foram atendidos prontamente pela equipe de resgate da Stock Car Pro Series e levados ao Hospital DF Star, da Rede D'Or, na Capital Federal, onde passam por uma bateria de exames nesta sexta-feira (28)."

"O acidente aconteceu por volta de 12h35, durante o primeiro treino livre para a 11ª etapa da temporada, que irá reinaugurar o traçado da Capital Federal. Depois de rodar na Curva Zero, o carro de Baptista foi atingido na lateral pelo Stock Car de Oliveira, que vinha em alta velocidade. A batida aconteceu entre a roda traseira e a porta do passageiro. Os dados coletados junto aos carros indicam que Oliveira estava a 133km/h no momento do impacto. De acordo com a equipe médica da Stock Car, durante o atendimento, Baptista se ressentia de dores na costela, na lombar e em uma das mãos. Oliveira reportava dor nas costelas."

"Segundo informações do Dr. Dino Altmann, médico-chefe da Stock Car, apesar da força e características do impacto, Baptista e Oliveira estão "conscientes, estáveis e passam bem". O especialista esclareceu que os pilotos devem ficar internados para acompanhamento e finalização dos exames. O boletim médico completo será finalizado nesta tarde. A Vicar acompanha de perto o atendimento e divulgará mais informações assim que forem disponibilizadas."

— Vicar, organizadora da Stock Car.

