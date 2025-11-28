menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Forte acidente na Stock Car faz pilotos serem hospitalizados em Brasília

Acidente aconteceu em reinauguração de autódromo

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/11/2025
16:18
Atualizado há 1 minutos
Acidente na Stock car (Foto: Fulltimesports / Instagram)
imagem cameraAcidente na Stock car (Foto: Fulltimesports / Instagram)
A reabertura do autódromo de Brasília nesta sexta-feira (28) foi marcada por um forte acidente. Durante o primeiro treino livre da Stock Car, os pilotos Bruno Baptista e João Paulo "JP" de Oliveira se envolveram em um acidente em "T", quando um carro atinge outro no meio. O tipo de acidente é um dos mais graves do automobilismo. Os dois pilotos foram levados a um hospital após a batida.

O Lance! apurou que os pilotos foram levados ao hospital apenas por precaução e para fazerem exames mais precisos. Segundo nota da categoria, tanto Bruno quanto JP estão bem.

Corrida da Stock Car (Foto: Magnus Torquato/BRB Stock Car)
Corrida da Stock Car (Foto: Magnus Torquato/BRB Stock Car)

Confira a nota oficial da Stock Car na íntegra

"Após acidente na Curva Zero, que antecede a Reta dos Boxes, no Autódromo de Brasília, os pilotos Bruno Baptista e João Paulo Oliveira foram atendidos prontamente pela equipe de resgate da Stock Car Pro Series e levados ao Hospital DF Star, da Rede D'Or, na Capital Federal, onde passam por uma bateria de exames nesta sexta-feira (28)."

"O acidente aconteceu por volta de 12h35, durante o primeiro treino livre para a 11ª etapa da temporada, que irá reinaugurar o traçado da Capital Federal. Depois de rodar na Curva Zero, o carro de Baptista foi atingido na lateral pelo Stock Car de Oliveira, que vinha em alta velocidade. A batida aconteceu entre a roda traseira e a porta do passageiro. Os dados coletados junto aos carros indicam que Oliveira estava a 133km/h no momento do impacto. De acordo com a equipe médica da Stock Car, durante o atendimento, Baptista se ressentia de dores na costela, na lombar e em uma das mãos. Oliveira reportava dor nas costelas."

"Segundo informações do Dr. Dino Altmann, médico-chefe da Stock Car, apesar da força e características do impacto, Baptista e Oliveira estão "conscientes, estáveis e passam bem". O especialista esclareceu que os pilotos devem ficar internados para acompanhamento e finalização dos exames. O boletim médico completo será finalizado nesta tarde. A Vicar acompanha de perto o atendimento e divulgará mais informações assim que forem disponibilizadas."

— Vicar, organizadora da Stock Car.

Campeonato da Stock

  • 1º Felipe Fraga, 787 pontos
  • 2º Gaetano Di Mauro, 722
  • 3º Enzo Elias, 614
  • 4º Gabriel Casagrande, 612
  • 5º Guilherme Salas, 602
  • 6º Arthur Leist, 601
  • 7º Thiago Camilo, 591
  • 8º Nelson Piquet Jr., 570
  • 9º Rafael Suzuki, 555
  • 10º Julio Campos, 490
  • 11º Ricardo Maurício, 485
  • 12º João Paulo de Oliveira, 445
  • 13º Átila Abreu, 432
  • 14º Felipe Baptista, 430
  • 15º Cesar Ramos, 430
  • 16º Rubens Barrichello, 425
  • 17º Gianluca Petecof, 415
  • 18º Daniel Serra, 411
  • 19º Lucas Foresti, 407
  • 20º Allam Khodair, 405
  • 21º Cacá Bueno, 385
  • 22º Felipe Massa, 359
  • 23º Arthur Gama, 338
  • 24º Bruno Baptista, 329
  • 25º Ricardo Zonta, 319
  • 26º Denis Navarro, 319
  • 27º Zezinho Muggiati, 252
  • 28º Rafael Reis, 226
  • 29º Helio Castroneves, 216
  • 30º Lucas Kohl, 204
  • 31º Vicente Orige, 159
  • 32º Antonella Bassani, 25

