Brasil garante três semifinalistas na Copa do Mundo de skate street

A seleção brasileira de skate street garantiu três classificados para a semifinal da Copa do Mundo de Kitakyushu, no Japão. Giovanni Viana, João Lucas Alves e Wallace Gabriel avançaram e voltam a competir a partir das 4h35 (horário de Brasília) deste sábado (29), por um lugar na final da competição. Ivan Monteiro, Pâmela Rosa e Isabelly Ávila, eliminados nas quartas de final, encerraram sua participação nesta sexta-feira (28).

Giovanni Viana foi o brasileiro com melhor desempenho, garantindo o quinto lugar com 62.47 pontos pela primeira volta. João Lucas foi o 11º, com um 53.95 na segunda volta, enquanto Wallace ficou em 15º após garantir 52.07 na primeira volta.

Nas semifinais, que terão 16 atletas em cada gênero, os skatistas precisam executar duas voltas e três manobras, valendo a melhor nota de cada. A decisão, que acontece neste domingo, reúne os oito melhores de cada naipe.

Giovanni Viana foi o melhor brasileiro nas quartas (Foto: Julio Detefom/ CBSk)

A Copa do Mundo de Skate Street

Organizada pelo World Skate, entidade que regula o esporte no cenário internacional, a WST Street World Cup é o campeonato mundial da modalidade street de skateboarding. O torneio conta com etapas ao longo do ano e pontua os atletas no ranking oficial da Federação, sendo critério fundamental para a classificação olímpica.

Na única etapa de 2025, em junho, nenhuma brasileira avançou à final. A maior surpresa ficou por conta da eliminação de Rayssa Leal. O Brasil chegou à disputa pelo pódio com Giovanni Vianna, Felipe Gustavo e Ivan Monteiro, mas os atletas não terminaram entre os três melhores. A etapa dos Estados Unidos estava prevista para ser disputada em setembro, mas foi cancelada.

