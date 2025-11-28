A seleção da Lituânia protagonizou uma virada épica na última quinta-feira (27), em partida contra a Grã-Bretanha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete. A vitória por 89 a 88 veio no apagar das luzes, quando a equipe marcou nove pontos em apenas 10 segundos. Veja no vídeo abaixo.

MEU DEUS DO CÉU



A LITUÂNIA METEU 9 PONTOS EM 10 SEGUNDOS E VENCEU A GRÃ-BRETANHA NO ESTOURO DO RELÓGIO NAS ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO DE BASQUETE



INACREDITÁVEL



pic.twitter.com/bYIs1avPHg — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 27, 2025

O armador Ignas Sargiunas, de 26 anos, liderou a reação da Lituânia, com os três arremessos finais, impedindo o que seria a primeira vitória da Grã-Bretanha sobre a Lituânia na história. As equipes integram o Grupo D na primeira fase das eliminatórias, que terá jogos de turno e returno.

Os três melhores times de cada grupo avançam à segunda fase, em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2027. Nesta etapa, serão formados quatro grupos com seis seleções, carregando os resultados da fase anterior.

Brasil estreou com vitória nas Eliminatórias

Mesmo sem seus principais jogadores à disposição, a Seleção Brasileira de Basquete venceu o Chile por 82 a 66 na última quinta-feira (27), em Valdivia, no Chile. A partida foi válida pela estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo de volta acontece neste domingo (30), às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Os melhores jogadores da partida foram Georginho, Léo Meindl e Lucas Dias. Alexey e Caio Pacheco também foram essenciais na armação de jogadas, e os jovens Mathias (de 17 anos) e Pedro Pastre (de 18) entraram bem, vindo do banco de reservas.

Brasil vence Chile na estreia da Copa do Mundo de basquete (Foto: Reprodução X)

