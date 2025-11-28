menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Lituânia faz 'milagre' em 10 segundos e vira jogo nas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

Equipe venceu a Grã-Bretanha, na última quinta-feira (27)

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 28/11/2025
16:25
Lituânia buscou vitória épica nas eliminatórias da Copa
imagem cameraLituânia buscou vitória épica nas eliminatórias da Copa (Foto: Divulgação/ FIBA)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A seleção da Lituânia protagonizou uma virada épica na última quinta-feira (27), em partida contra a Grã-Bretanha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete. A vitória por 89 a 88 veio no apagar das luzes, quando a equipe marcou nove pontos em apenas 10 segundos. Veja no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️Ingressos da final do Mundial de Vôlei esgotam no primeiro dia de venda geral

➡️Remadores recebem medalha Vanderlei Cordeiro de Lima por feito no Pan Júnior

O armador Ignas Sargiunas, de 26 anos, liderou a reação da Lituânia, com os três arremessos finais, impedindo o que seria a primeira vitória da Grã-Bretanha sobre a Lituânia na história. As equipes integram o Grupo D na primeira fase das eliminatórias, que terá jogos de turno e returno.

Os três melhores times de cada grupo avançam à segunda fase, em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2027. Nesta etapa, serão formados quatro grupos com seis seleções, carregando os resultados da fase anterior.

continua após a publicidade

Brasil estreou com vitória nas Eliminatórias

Mesmo sem seus principais jogadores à disposição, a Seleção Brasileira de Basquete venceu o Chile por 82 a 66 na última quinta-feira (27), em Valdivia, no Chile. A partida foi válida pela estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogo de volta acontece neste domingo (30), às 19h (horário de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Os melhores jogadores da partida foram GeorginhoLéo Meindl e Lucas DiasAlexey e Caio Pacheco também foram essenciais na armação de jogadas, e os jovens Mathias (de 17 anos) e Pedro Pastre (de 18) entraram bem, vindo do banco de reservas.

continua após a publicidade
Brasil vence Chile na estreia da Copa do Mundo de basquete (Foto: Reprodução X)
Brasil vence Chile na estreia da Copa do Mundo de basquete (Foto: Reprodução X)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias