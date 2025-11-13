Após 'Evidências', Ginástica Rítmica do Brasil vai se apresentar ao som de Lady Gaga

O Conjunto de Ginástica Rítmica do Brasil fez história ao conquistar a medalha de prata no último Mundial. Ao som de "Evidências", a canção popularmente conhecida na voz da dupla Chitãozinho & Xororó, a equipe encantou o país e o mundo. Agora, aposta em uma música internacional para seguir brilhando e, quem sabe, subir o último degrau que falta no pódio.

Para a próxima temporada, a escolha para a nova rotina será ao som de "Abracadabra", da Lady Gaga, em uma coreografia que utiliza o aparelho misto, formado por três arcos e dois pares de maças. Esta rotina será formada entre 2026 e 2028, com o foco principal sendo a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 e no Mundial em Frankfurt, Alemanha, entre os dias 12 e 16 de agosto.

No vídeo, a técnica Camila Ferezin comentou que existem quatro versões da música para serem exploradas pelas atletas. A inspiração veio do show que a cantora vez na praia de Copacabana.

—No mesmo ano em que Lady Gaga fez o maior show da vida dela, no Rio de Janeiro, cantando uma música que se tornaria um fenômeno, as nossas meninas, também no Rio, conquistaram o maior mérito de suas vidas. Dois momentos gigantescos acontecendo na mesma cidade, movidos pela mesma vibração, pela mesma energia de explosão e renascimento! É exatamente essa força compartilhada que queremos levar para o mundo — comentou a técnica em uma entrevista ao Ge.

O Conjunto é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

Relembre como foi a apresentação ao som de 'Evidências'

As brasileiras fizeram uma série muito boa, sem apresentar erros muitos graves e fez a torcida levantar e explodir a cada acerto. O conjunto brasileiro saiu com a medalha de prata na prova mista e foram vice-campeãs mundiais da prova geral, a única no programa olímpico (soma as notas das séries mista e simples).