Dana White, presidente do UFC, questiona luta entre Mike Tyson e Jake Paul

Dana White, presidente do UFC, desaprova luta entre Tyson e Paul (Foto: LOGAN RIELY / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 11:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Dana White, presidente do Utimate Fighting Championship (UFC), questionou a luta entre Mike Tyson e o youtuber Jake Paul, que está marcada para o dia 20 de julho. O mandatário da maior organização de MMA do planeta desaprovou o confronto, especialmente pela ampla diferença de idade entre os oponentes, como afirmou em entrevista coletiva após o UFC 299, no sábado (9).

- Ele (Mike Tyson) fica bravo quando falo isso, mas o Mike tem 60 anos, sei lá. Quem se importa com o que eu falo? A luta não é minha. Amo o Mike como um amigo, é um dos meus atletas favoritos. Vamos ver o que ele consegue fazer lá com um camp de treinos. Não gosto de ver caras lutando com essa idade. Será uma diferença de 31 anos durante essa luta. Vocês sabem bem o que penso sobre isso - afirmou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um dos maiores pugilistas da história, Mike Tyson tem 57 anos e não luta oficialmente desde 2020, quando enfrentou Roy Jones Jr. em um confronto de exibição que terminou empatado. Jake Paul, de 27 anos, tem ótimo histórico desde que migrou para o mundo do boxe. Ele venceu nove de dez duelos até o momento.

Mike Tyson lutará contra Jake Paul em combate de exibição (Fotos: Reprodução / Instagram)

➡️ Páreo para Mike Tyson? Conheça o histórico de Jake Paul no boxe até o momento

Tyson e Paul se enfrentarão no AT&T Stadium, estádio do Dallas Cowboys, da NFL, em Arlington, nos Estados Unidos. A luta será exibida pela Netflix.