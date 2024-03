João Fonseca luta, mas perde para qualifier 353 do mundo na estreia em Santiago

João Fonseca em ação em Santiago (Foto: Chile Open)







Escrito por Lance! e Fabrizio Gallas • Publicada em 13/03/2024 - 09:37 • Santiago (CHI)

Durou pouco a participação do jovem talento brasileiro João Fonseca, de apenas 17 anos, no challenger de Santiago, no Chile, evento sobre o piso de saibro com premiação de US$ 80 mil. Nesta terça-feira (12), o carioca, número 342 do mundo, caiu diante do qualifier argentino Federico Gomez, 353º colocado, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 2/6 e 6/4, após 2h28min de duração na quadra central.

O primeiro set foi saque a saque, mas no tie-break Fonseca cometeu erros e viu o argentino abrir 5 a 0 e administrar a vantagem. No segundo set, Fonseca soltou seu jogo e, com duas quebras, venceu facilmente. No terceiro, o brasileiro levou uma quebra na metade, viu Gomez abrir 4 a 2. Fonseca teve um game com chances de quebra, mas acabou não convertendo. O rival abriu 5 a 3 e fechou por 6/4.

Este foi o primeiro de uma série de pelo menos dois challengers do brasileiro, que jogará em Assunção, no Paraguai, na semana que vem, e deve ir para São Leopoldo (RS) na última semana de março.

Foi também o primeiro torneio médio porte dele após o sucesso no Rio Open, onde fez quartas de final e que lhe rendeu um convite para o ATP 250 de Santiago na semana seguinte. O brasileiro perde seu terceiro jogo seguido e o terceiro para um argentino.