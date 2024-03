Ibrahimovic é anunciado como ‘Rei’ da Copa do Mundo da Kings League, torneio do Piqué

Ibrahimovic agrega ao evento do ex-zagueiro (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 21:13 • São Paulo (SP)

Zlatan Ibrahimovic, lenda sueca do futebol mundial, foi anunciado como o "Rei" da Copa do Mundo da Kings League, torneio organizado por Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona e da seleção espanhola. Ibra, conhecido por suas passagens por clubes como Manchester United, AC Milan, Barcelona e Paris Saint-Germain, liderará o universo de estrelas do futebol no torneio que ocorrerá no México de 26 de maio a 8 de junho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O torneio, intitulado Kings World Cup 2024, contará com 32 times, sendo 10 da Espanha, 10 das Américas e 12 convidados de países diversos. Entre os jogadores confirmados estão o espanhol Iker Casillas, o argentino Kun Agüero e o brasileiro Neymar, que se uniu ao grupo com seu time FURIA FC.

➡️ Sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 é definida

Além disso, a competição contará com equipes lideradas por streamers famosos, como G3X FC, do streamer Gaulês, e FURIA FC, de O Estagiário e Falcão, apoiados por Neymar Jr. O prêmio para o campeão do torneio será de 1 milhão de dólares, tornando-se um dos eventos mais aguardados do ano no mundo do esporte e entretenimento online.

A Kings World Cup 2024 representa um marco na Kings League, levando a competição a um novo patamar com sua primeira edição global. Com regras que favorecem encontros mais dinâmicos e emocionantes, a competição promete ser um grande sucesso e poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da Kings e dos streamers participantes.