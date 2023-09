- Ele aplicou um dos nocautes mais selvagens da temporada. Ele tem 19-3 com 14 nocautes, duas finalizações, tem 27 anos. Ele é um desses caras que sinto que podemos colocá-lo em uma grande luta imediatamente. Ele fez o que você deveria fazer, especialmente quando se é favorito. Ele entregou o que todos esperavam dele. Quando você tem um cara que tem esse tipo de experiência, ele venceu sete das últimas oito lutas, quase todas as vitórias foram por via rápida. Ele está vindo para o UFC e precisa se livrar do nervosismo nas primeiras lutas, mas é um cara que você pode colocar em algumas lutas de verdade - afirmou.