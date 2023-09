O convite para o reality show chegou após vitória no evento nacional Shooto Brasil. O acordo apresentado pelo empresário já vinha com a luta definida: o brasileiro enfrentaria o compatriota Bruno Lopes, valendo vaga no UFC. O confronto aconteceu no início deste mês e terminou com vitória do paraense por nocaute técnico ainda no primeiro round. Depois do duelo, ele recebeu elogios do "chefão" Dana White.