Em uma revanche entre as lutadoras, Marina havia prometido entrar no octógono em busca de um resultado definitivo depois de uma decisão unânime. E cumpriu. O que o público viu no primeiro round foi um legítimo banho de sangue da norte-americana, que sofreu uma grande surra e foi totalmente dominada pela brasileira, que dominou as ações com uma sequência avassaladora no clinch com socos e cotoveladas. A estratégia foi repetida no round seguinte e Watterson acabou sucumbindo ao nocaute.