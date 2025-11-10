Brasília sediará Mundial de Marcha Atlética em 2026

Brasília sediará, em 12 de abril de 2026, o Mundial de Marcha Atlética Caixa, após uma visita técnica bem-sucedida da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), da World Athletics e do Governo do Distrito Federal. A inspeção, concluída na última sexta-feira (7), avaliou locais estratégicos da capital federal.

A competição, que será a primeira realizada no Hemisfério Sul, contará com cinco provas: 20km masculino e feminino, 35km masculino e feminino, e o revezamento misto. O percurso será montado em um dos cartões-postais mais emblemáticos do Brasil, permitindo aos atletas marchar pela Esplanada dos Ministérios, com o Congresso Nacional ao fundo.

Comitiva para Mundial de Marcha Atlética 2026 (Foto: CBAt)

Expectativa para o Mundial

A comitiva técnica, que incluiu mais de 20 colaboradores da World Athletics, o presidente da CBAt, Wlamir Motta Campos, e Helio Gesta de Melo (presidente da Consudatle e membro do Conselho da World Athletics), também verificou a infraestrutura logística, como hotéis e o aeroporto, e os arredores do perímetro das provas.

Medalhista olímpico, Caio Bonfim, prata em Paris 2024 e campeão mundial em Tóquio 2025, acompanhou parte das atividades na quinta-feira (7) ao lado de sua mãe e treinadora, Gianetti Sena.

— Estou muito feliz de poder ver esses primeiros passos do Mundial... Imaginar aqui a Esplanada dos Ministérios cheia de brasilienses e de brasileiros. Para mim, é um momento de realização de um objetivo — contou Caio.

— Será um evento histórico, com a primeira vez de um Mundial de Marcha Atlética no Hemisfério Sul... É muito importante ver o esforço de todos, de patrocinadores ao governo local, todos atrás do propósito de tornar um sonho em realidade — disse Wlamir Motta Campos.

A escolha de Brasília como sede ocorreu em março, quando a candidatura brasileira superou Samborondón (Equador) e Varsóvia (Polônia), sendo anunciada pelo presidente da World Athletics, Sebastian Coe, em Pequim. A candidatura foi desenvolvida pela CBAt em parceria com o Governo do Distrito Federal, a Federação de Atletismo do Distrito Federal e a Caixa, e teve apoio do Governo Federal e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), utilizando o slogan "Brasília, pronta para marchar com o mundo".