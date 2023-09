Outra vantagem do acordo apontada por Perry é a liberdade para participar de outros eventos, inclusive lutas de outras organizações. O norte-americano já venceu três duelos no boxe sem luvas, modalidade que tem ganhado muito destaque nos Estados Unidos. Os confrontos do BKFC respeitam regras que visam garantir a integridade física dos participantes, como os torneios mais conhecidos. No entanto, dispensam a utilização das luvas, o que oferece maior risco aos lutadores.