O paraense Brendson Ribeiro, de 26 anos, assinou contrato com o Ultimate Fighting Championship (UFC) depois de vencer o confronto com o compatriota Bruno Lopes no reality show "Contender Series". Após a luta, o "chefão" da organização de MMA, Dana White, rasgou elogios ao brasileiro. O empresário disse que o atleta "é um monstro" e que "poderia lutar com quase qualquer um do top-15". Em entrevista ao Lance!, Brendson contou que ficou feliz com a declaração e mandou um recado a White.