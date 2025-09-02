Atletas da seleção de basquete avaliam trabalho com Pokey Chatman

A temporada 2025 de Aline Moura e Vitória Marcelino, jogadoras do Sesi Araraquara, está movimentada. Além de participarem da conquista do tricampeonato da Liga de Basquete Feminino (LBF) com a equipe paulista, as duas representaram a Seleção na disputa Americup, primeiro compromisso oficial neste ciclo olímpico. Em conversa com a reportagem do Lance!, as atletas avaliaram o trabalho de renovação com a treinadora Pokey Chatman, que chegou com a missão de retomar o protagonismo do basquete feminino brasileiro.

Anunciada como treinadora da seleção feminina de basquete no final de 2024, a norte-americana segue o trabalho de renovação da equipe neste início de ciclo olímpico. Em sua primeira competição oficial, o Brasil ficou com o vice da Americup, após derrota para os Estados Unidos na decisão, no início de julho. Apesar de não conquistar o título e, consequentemente, a vaga para o Mundial, o resultado foi o melhor da seleção desde 2011.

— Acho que o basquete precisa mesmo dessa nova energia e tem muito ouro nessas meninas mais novas, que precisam ser incentivadas, terem uma atenção. A gente já evoluiu muito. A última seleção teve um grupo muito bom de um resultado final. Não foi o que a gente queria, mas foi muito orgulho por tudo que a gente trabalhou, por toda a situação que a gente teve. Então eu fico muito feliz, acho que esse é o caminho - disse Aline.

A pivô destacou a oportunidade de trabalhar com uma mulher na comissão técnica, já que Pokey é a primeira na história da seleção brasileira a assumir esse papel.

— Ela é uma técnica muito inteligente e eu acho que uma das coisas que eu mais gostei dela, dela ser mulher, então uma mulher é diferente, nunca tive uma técnica mulher, então é realmente algo que eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar e a forma com que ela trabalha, acho que ela passa confiança por tudo, ela é muito inteligente e ela consegue trabalhar essa energia, sabe? E ela vai conseguir fazer essa construção que o Brasil precisa - continuou.

A ala/pivô Vitória Marcelino reconheceu a responsabilidade de participar de um momento de reconstrução na história da modalidade, especialmente figurando como uma das mais experientes do grupo. A jogadora afirmou ver qualidade nas novas gerações e aposta no trabalho de longo prazo por melhores resultados para o Brasil.

— Eu fico muito contente de fazer parte desse momento do Brasil, de estar com a Seleção. A Pokey foi uma grata surpresa para a gente, muito feliz de trabalhar com ela, pela história que ela tem. Ser uma das veteranas é uma grande responsabilidade, é bem diferente esse papel, mas o último grupo que foi para a Americup foi um grupo muito bom, a gente realmente comprou a ideia dela e ela é sensacional - disse.

Aline Moura disputou a Americup com a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/ FIBA)

Campeãs da LBF

Aline e Vitória foram destaques do Sesi Araraquara na campanha que levou ao tricampeonato da LBF, em meados de agosto. Na noite da última segunda-feira (1), as jogadoras foram eleitas para o quinteto ideal em cerimônia de Melhores da Temporada, realizada pela liga na capital paulista. Vitória, que também foi escolhida como MVP das finais, destacou a consistência da equipe no cenário nacional nas últimas temporadas.

— O nosso grande diferencial é que a gente tem uma base do time que não sai, uma base do time que se mantém. Então, assim, acho que esse é o nosso ponto forte, as meninas que chegam vão reforçando mais a equipe e a gente entende, a gente compra a mesma ideia e vem dando resultado, fico muito feliz que a gente cumpriu o objetivo com o tricampeonato - finalizou.

