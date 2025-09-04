Morre Giorgio Armani! Fã de Pelé e Ronaldo, estilista tinha relação de paixão com esportes

O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos de idade, nesta quinta-feira (4), após uma vida dedicada à moda. Mas também aos esportes, uma vez que profissional possuía uma relação muito próxima com o futebol e com o basquete.

Desde 2008, Giorgio Armani era dono do Olimpia Milano, uma equipe de basquete italiana, mas também era ligado ao futebol. A EA7, marca esportiva do Rei da Moda, é a fornecedora de material esportivo do Napoli, que é o atual campeão da Serie A.

Em sua trajetória, Armani colaborou com o Piacenza Calcio, clube de sua cidade natal, e desenhou uniformes do clube na década de 1990. O estilista também já fez modelos para a Itália utilizar nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e camisas do Chelsea, da Inglaterra.

Paixão de Armani pelo basquete

Giorgio Armani possuía uma relação íntima com o basquete através do Olimpia Milano, equipe que patrocinou antes de se tornar dono. Em entrevista ao "La Gazzetta dello Sport", o estilista comentou sobre essa paixão.

- Entrei por amor ao time, por um esporte pelo qual meu irmão Sergio e minha irmã Rosanna eram apaixonados, e pela cidade de Milão. Nunca me arrependi, mesmo no começo, quando não víamos. Sempre senti a gratidão das pessoas, principalmente nas partidas, e estou feliz por ter um time e um clube que refletem nossos valores. Sempre gostei porque é um jogo de equipe organizado, rápido e divertido, onde tudo pode mudar até no último minuto. Acho que é semelhante à minha maneira de pensar sobre o trabalho: você precisa ser atento, rápido, confiar na força e na determinação para atingir seu objetivo com a ajuda e o apoio da sua equipe.

Na mesma entrevista, o Rei da Moda foi questionado sobre suas referências em outros esportes e demonstrou muito conhecimento ao lembrar de atletas do passado e da atualidade. Inclusive, Armani citou dois brasileiros entre os mais importantes do ponto de vista pessoal.

- É realmente impossível citar apenas um. Pelé, Michael Phelps, Usain Bolt, Ronaldo, Roberto Baggio, Andriy Shevchenko, Jannik Sinner me vêm à mente... a lista é realmente longa.

No sábado (6), Giorgio Armani terá um funeral aberto, mas depois haverá uma sessão privada para pessoas próximas, como amigos e familiares. Diversos clubes e personalidades do esporte manifestaram solidariedade e prestaram uma última homenagem ao Rei da Moda.

