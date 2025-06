Crise na Ferrari já faz Leclerc considerar outras opções para 2026, diz jornal

Na lista de casamentos duradouros no grid da Fórmula 1, a união entre Ferrari e Charles Leclerc é uma das mais representativas quando se trata de um piloto que traduz a cara do time. Mas a atual situação da escuderia de Maranello já tem feito o monegasco olhar para o lado e considerar outras opções, ainda que possua nas mãos um contrato até o final de 2029.

continua após a publicidade

➡️ Grande Prêmio do Canadá: saiba tudo sobre a pista da F1

A informação é do jornal italiano "Corriere della Sera" desta quinta-feira (12). Assim como "La Gazzetta dello Sport", a publicação fala sobre o risco que o chefe, Frédéric Vasseur, corre de perder o cargo e que Antonello Coletta, chefe do programa de Maranello no Mundial de Endurance (WEC) surge no topo da lista de possíveis substitutos.

Só que a permanência de Leclerc também começa a ser posta em xeque. O texto diz que fontes próximas afirmam que a confiança dele na Ferrari já não é mais total, tanto que considera a possibilidade de poder “olhar ao redor sem descartar mudança para outra equipe”, pois também possui cláusulas de rescisão no contrato vigente.

continua após a publicidade

O "Corriere" segue, dizendo que o principal medo de Leclerc no momento é que a Ferrari também tenha dificuldades com a chegada das novas regras, que passarão a valer já no ano que vem. A F1 terá em 2026 unidades de potência com a parte elétrica ampliada e feitas para funcionarem com combustível 100% sustentável.

Alternativas para Leclerc em 2026

Além disso, a parte aerodinâmica também sofrerá alterações. Lewis Hamilton, aliás, já disse publicamente que vai pedir em breve para que a Ferrari volte totalmente o foco em 2026, descrente de uma possível reação ainda este ano.

continua após a publicidade

Entre as alternativas para Leclerc, a Mercedes surge como candidata mais forte, primeiro por ainda não ter renovado contrato com George Russell, mas também pela crença de que os alemães já estão em vantagem na produção do novo motor. Além disso, Toto Wolff, o chefe em Brackley, simpatiza com o monegasco e já admitiu tê-lo no radar “a curto prazo”.

Em entrevista recente ao jornal francês L’Équipe, Leclerc afastou qualquer intenção de deixar a Ferrari antes do fim do acordo.

— Claro que não, absolutamente nenhuma chance. Acredito no projeto e no Fred [Vasseur]. Claramente, o momento é complicado, e em tempos assim é fácil ter dúvidas. Mas não estou pensando em sair da Ferrari — garantiu.

A Ferrari ocupa a vice-liderança do Mundial de Construtores com 165 pontos, mas o déficit para a líder, McLaren, é de 197. Entre os Pilotos, o melhor colocado é Leclerc, em quinto com 94, enquanto Hamilton é o sexto, com 71. Oscar Piastri lidera com 186.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.