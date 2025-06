Ferrari põe próximos três GPs como decisivos para futuro de chefe da equipe

O fracasso da Ferrari na temporada 2025 pode fazer a corda arrebentar para o lado do atual chefe de equipe, Frédéric Vasseur, mais cedo do que se imagina. À frente da escuderia desde o início de 2023, o francês terá os próximos três GPs do calendário — Canadá, Áustria e Inglaterra — para apresentar resultados que convençam a alta cúpula de Maranello, capitaneada pelo presidente, John Elkann, e pelo CEO, Benedetto Vigna, de que ainda é a melhor opção para continuar liderando o time após o término do atual contrato, que vai até o final deste ano.

A informação é do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" desta quinta-feira (12). O "Motorsport Itália", por sua vez, divulga em reportagem também publicada nesta quinta que a Ferrari já tem em mente o substituto para comandar o time na Fórmula 1: Antonello Coletta, que é o chefe do programa dos italianos no Mundial de Endurance (WEC). E o passe dele valorizou por conta das conquistas recentes do trio do Cavallino Rampante nas 24 Horas de Le Mans.

Coletta, aliás, já havia sido cotado para o cargo na F1 antes de a Ferrari fechar com Vasseur. Na ocasião, porém, optou por concentrar os esforços no WEC, decisão que se mostrou acertada, uma vez que foi sob o comando dele que a Ferrari voltou a vencer em Le Mans, 59 anos depois, em 2023.

A fabricante também lidera atualmente o Mundial de Construtores da categoria, à frente da Toyota. A publicação italiana afirma que um convite a Coletta para migrar para a F1 pode novamente surgir caso a Ferrari confirme o título no WEC em 2025.

Antes mesmo do pontapé inicial no campeonato deste ano, a Ferrari se viu rodeada por uma imensa onda de expectativa e otimismo com a chegada de Lewis Hamilton. A aposta, todavia, foi alta: Vasseur revelou no tradicional almoço de Natal oferecido em dezembro para a imprensa italiana que a SF-25 seria “99%” diferente do carro que brigou pelo título de Construtores na temporada 2024.

A principal modificação concentrou-se na suspensão dianteira, em formato pull-rod, ao contrário do tradicional push-rod visto nos demais carros do grid. Além disso, a contratação de Loïc Serra para assumir o posto de diretor-técnico no lugar de Enrico Cardile também foi encarada como um trunfo, visto que havia toda a dinâmica entre ele e Hamilton dos tempos de Mercedes.

Possíveis alterações na Ferrari, mas para 2026

Só que se tratava de um cargo novo para o francês, que não conseguiu levar para o projeto de 2025 o progresso tão aguardado. Começou-se, então, uma pressão interna vinda de Elkann e Vigna para que a Ferrari acelerasse as atualizações a tempo de salvar o ano. Vasseur confirmou que mudanças acontecerão na suspensão traseira, com o intuito de melhorar o equilíbrio do carro e resolver um problema constantemente ventilado por Hamilton e Charles Leclerc: as saídas de frente e de traseira nas curvas.

Espera-se também atualizações significativas no assoalho, mas a distância em performance para a McLaren é tão grande que Hamilton já avisou publicamente que vai pedir à equipe que foque em 2026 em breve. Os ruídos na comunicação entre o heptacampeão e a escuderia são outro braço da crise, já que não são apenas os diálogos entre ele e o engenheiro Riccardo Adami que parecem desconexos. Recentemente, o próprio Vasseur rebateu uma declaração do número 44 sobre a dificuldade com a SF-25, afirmando que se tratava de um “exagero”.

A Ferrari ocupa a vice-liderança do Mundial de Construtores com 165 pontos, mas o déficit para a líder, McLaren, é de 197. Entre os Pilotos, o melhor colocado é Leclerc, em quinto com 94, enquanto Hamilton é o sexto, com 71. Oscar Piastri lidera com 186.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.